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Kurtlar Vadisi'nin Memati'si Gürkan Uygun bomba projeyle ekranlara dönüyor! İşte yeni rolü

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
06.03.2024 19:56
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Bir dönem izleyiciyi ekrana kilitleyen Kurtlar Vadisi dizisi Türk televizyonlarının efsane yapımları arasında yer alıyor. Dizide canlandırdığı Memati rolü ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Gürkan Uygun bomba projeyle ekranlara dönüyor. Uygun yeni dizisinde Kürşat rolüne hayat verecek.

Kurtlar Vadisi'nin Memati'si Gürkan Uygun bomba projeyle ekranlara dönüyor! İşte yeni rolü

Başrollerini Oktay Kaynarca, Özgü Namal, Necati Şaşmaz gibi isimlerin paylaştığı Kurtlar Vadisi dizisinde Memati karakterine ünlü oyuncu Gürkan Uygun hayat veriyordu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Uygun, Şehrazad dizisi ile ekranlara dönüyor.

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ÜNLÜ OYUNCU BOMBA PROJEYLE EKRANA DÖNÜYOR

Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Memati başta olmak üzere birçok unutulmaz karaktere hayat veren değerli oyuncu Gürkan Uygun’un yeni sezonda rol alacağı dizi projesi belli oldu.

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Gürkan Uygun yeni sezonun en merak edilen projelerinin başında gelen iddialı dizi Şehrazad'la ekrana dönüş yapmaya hazırlanıyor. ATV’de seyirciyle buluşacak Şehrazad, 4 sezondur cumartesi akşamlarına damga vuran Kardeşlerim'in yapım şirketi NGM imzası taşıyor. Gürkan Uygun, BurakDeniz’in ardından NGM’yle el sıkışan ikinci star isim oldu.

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Yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak’ın oturacağı Şehrazad'ın hikâyesi ve senaryosu başarılı kalem Eda Tezcan imzası taşıyor. Gürkan Uygun dizide Şehrazad’ın babası Kürşat’a hayat verecek. Yörük kızı Canfeza ile komiser Celal’in Pamukkale’nin büyülü coğrafyasında başlayıp İstanbul’da Asaf bey konağına uzanan imkansız aşkının masalını ekrana taşıyacak dizinin başrol kadın yıldızının kim olacağı ise büyük bir merakla bekleniyor.

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