Kurtlar Vadisi’nin Nergis Karahanlı’sı Güven Hokna’nın yıllar içindeki değişimi görenleri şaşkına çevirdi

Türk televizyonlarının reyting rekorları dizsi Kurtlar Vadisi’nde nergis Karahanlı karakterini canlandıran Güven Hokna, oğlunun kayıplara karışmasından sonra yatalak olmuştu. Kızı Safiye Kanada'dan Türkiye'ye dönünce onu iyileştirmiş ancak kızı da kaçırılınca yine kötüleşmişti. Usta oyuncunun 2 sezon oynadığı bu dizinin ardından yıldızı ise Yaprak Dökümü ile zirveye çıkmıştı. İşte Hokna’nın son hali…

KURTLAR VADİSİ’NİN NERGİS KARAHANLI’SI GÜVEN HOKNA’YA YILLAR ACIMADI

Kurtlar Vadisi’nde Nergis Karahanlı karakteri, Polat Alemdar'ın yani Efe Yakup Karahanlı'nın ve Safiye Karahanlı'nın öz annesi, Mehmet Karahanlı'nın eşiydi. Nergis Karahanlı’nın kendisine bakmaya gelen doktorun Nizamettin’in adamı çıkması üzerine iğne ile öldürmüştü.

YAPRAK DÖKÜMÜ’NDE 5 SEZON OYNADI

Usta oyuncu en parlak dönemini ise Yaprak Dökümü dizisinde yaşadı. Kurtlar Vadisi’nden sonra kısa bir süre Avrupa Yakası’nda oynadıktan sonra hemen Yaprak Dökümü’ne geçti. Burada “ağzımızın tadı kaçmasın” repliği ile hafızalara kazındı.



HERCAİ DİZİSİNDE MİRAN’IN ANNEANNESİNİ OYNADI

Son olarak geçen sezon yayınlanan Hercai dizisinde Miran’ın anneannesini oynayan Güven Hokna yıllar içindeki değişimi ile herkesi şaşırttı. Bir ara oyunculuğu bırakıp belediye başkan adayı da olan Hokna sahalara bu diziyle geri döndü. Usta oyuncuyu görenler, “yıllar acımamış” demeden edemedi. İşte Güven Hokna’nın son hali…



GÜVEN HOKNA KİMDİR?

Güven Hokna, 26 Ocak 1946 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. Annesi tarafından Ermeni kökenlidir ve İstanbulludur. 1967 yılında, Ankara Devlet Konservatuvarından mezun olmuştur. 35 yıl Ankara Devlet Tiyatrolarında görev almış ve birçok tiyatro oyunu sergilemiştir.

Başarılı oyuncu Güven Hokna’nın TV serüveni, ilk kez 1989 yılında “Susam Sokağı” adlı çocuk programıyla başlamıştır. 1993-1998 yılları arasında, 6 sezon boyunca devam etmiş olan “Ferhunde Hanımlar” dizisindeki ‘Suzi’ karakteriyle daha çok tanınmıştır.

Sonraki yıllarda ise “İkinci Bahar, Zerda, Kurtlar Vadisi, Yaprak Dökümü” gibi popüler dizi filmlerde oynadığı rollerle sevilmiştir. Yetenekli oyuncu; 1996 yılında, unutulmaz sinema filmlerinden olan “Eşkıya” ile ilk kez beyazperdeye adım atmıştır.



