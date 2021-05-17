Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz eşi Nagehan şaşmazdan boşandı!

Oyuncu Necati Şaşmaz ile Nagehan Şaşmaz'ın 2019 yılından bu yana süren çekişmeli boşanma davası sonuçlandı. İki çocuk sahibi olan çiftin davası çekişmeli olarak sürüyordu. Tazminat ve nafaka konularında uzlaşamayan Nagehan ve Necati Şaşmaz çiftinin boşanma davası bugün sonuçlandı. İşte, ayrıntılar...

KURTLAR VADİSİ'NİN POLAT ALEMDAR'I NECATİ ŞAŞMAZ EŞİNDEN BOŞANDI?

Nagehan Şaşmaz, 2012 yılında Kurtlar Vadisi dizisinin Polat Alemdar’ı Necati Şaşmaz’la evlendi. Çiftin dört yıl içinde iki çocuğu dünyaya geldi. Nagehan Şaşmaz 2019 yılının şubat ayında eşine, 10 milyon TL tazminat ve iki çocuğunun velayeti talebiyle boşanma davası açmıştı. Ünlü oyuncudan psikolojik, fiziksel ve cinsel şiddet gördüğünü iddia eden Nagehan Şaşmaz da 20 milyon TL tazminat, çocukların velayeti ve iki oğlu için toplam 60 bin TL aylık nafaka talebinde bulunarak karşı boşanma davası açtı.

İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmada Nagehan Şaşmaz’ı avukat Deniz Ketenci, Necati Şaşmaz’ı da avukat Altın Mimir temsil etti. Mahkeme iki tarafın açtığı boşanma davasını da kabul ederek tarafların boşanmalarına karar verdi. Çocukların velayetini anneye bırakılırken, babayla kişisel ilişki günleri tayin etti. Ebeveynlerin izni olmadan çocukların yurtdışına çıkarılmamasına karar veren mahkeme, her hafta çarşamba günleri saat 18.00’de çocuklar hangi ebeveynde olursa olsun görüntülü görüşmesine karar verdi.

Tarafların maddi ve manevi tazminat taleplerini, her iki ismi de eşit kusurlu bulduğu gerekçesiyle reddeden mahkeme; Nagehan Şaşmaz'ın istediği yoksulluk nafakası talebini ise ekonomik ve sosyal durumunu göz önüne alarak kabul etmedi. Hakim, Necati Şaşmaz’ın, 7 yaşındaki Ali Nadir ve 3 yaşındaki Yusuf Emir için ayda 16 bin TL nafaka ödemesine hükmetti.



