MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz eşi Nagehan şaşmazdan boşandı!

Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz eşi Nagehan şaşmazdan boşandı!

17.05.2021 22:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurtlar Vadisi dizisinin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ın 2019 yılından beri süren davası sonuçlandı. Eşiden çekişmeli olarak boşanan Necati Şaşmaz İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi'nde eşi ile yollarını ayırdı. İşte,

Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz eşi Nagehan şaşmazdan boşandı!

Oyuncu Necati Şaşmaz ile Nagehan Şaşmaz'ın 2019 yılından bu yana süren çekişmeli boşanma davası sonuçlandı. İki çocuk sahibi olan çiftin davası çekişmeli olarak sürüyordu. Tazminat ve nafaka konularında uzlaşamayan Nagehan ve Necati Şaşmaz çiftinin boşanma davası bugün sonuçlandı. İşte, ayrıntılar...

KURTLAR VADİSİ'NİN POLAT ALEMDAR'I NECATİ ŞAŞMAZ EŞİNDEN BOŞANDI?

Nagehan Şaşmaz, 2012 yılında Kurtlar Vadisi dizisinin Polat Alemdar’ı Necati Şaşmaz’la evlendi. Çiftin dört yıl içinde iki çocuğu dünyaya geldi. Nagehan Şaşmaz 2019 yılının şubat ayında eşine, 10 milyon TL tazminat ve iki çocuğunun velayeti talebiyle boşanma davası açmıştı. Ünlü oyuncudan psikolojik, fiziksel ve cinsel şiddet gördüğünü iddia eden Nagehan Şaşmaz da 20 milyon TL tazminat, çocukların velayeti ve iki oğlu için toplam 60 bin TL aylık nafaka talebinde bulunarak karşı boşanma davası açtı.

İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmada Nagehan Şaşmaz’ı avukat Deniz Ketenci, Necati Şaşmaz’ı da avukat Altın Mimir temsil etti. Mahkeme iki tarafın açtığı boşanma davasını da kabul ederek tarafların boşanmalarına karar verdi. Çocukların velayetini anneye bırakılırken, babayla kişisel ilişki günleri tayin etti. Ebeveynlerin izni olmadan çocukların yurtdışına çıkarılmamasına karar veren mahkeme, her hafta çarşamba günleri saat 18.00’de çocuklar hangi ebeveynde olursa olsun görüntülü görüşmesine karar verdi.

Tarafların maddi ve manevi tazminat taleplerini, her iki ismi de eşit kusurlu bulduğu gerekçesiyle reddeden mahkeme; Nagehan Şaşmaz'ın istediği yoksulluk nafakası talebini ise ekonomik ve sosyal durumunu göz önüne alarak kabul etmedi. Hakim, Necati Şaşmaz’ın, 7 yaşındaki Ali Nadir ve 3 yaşındaki Yusuf Emir için ayda 16 bin TL nafaka ödemesine hükmetti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Bu kare sosyal medyayı salladı! Bu kare sosyal medyayı salladı!
Mehmet Ali Erbil takipçilerini yıllar öncesine götürdü!Mehmet Ali Erbil takipçilerini yıllar öncesine götürdü!
Anahtar Kelimeler:
Necati Şaşmaz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa hibe müjdesi

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa hibe müjdesi

İşte Galatasaray'ın yeni teknik direktörü!

İşte Galatasaray'ın yeni teknik direktörü!

Çekişmeli boşanma davasında son! Kararda dikkat çeken 'Tarikat' detayı

Çekişmeli boşanma davasında son! Kararda dikkat çeken 'Tarikat' detayı

Kızının bikinili pozları sosyal medyayı salladı

Kızının bikinili pozları sosyal medyayı salladı

Kritik kabine toplantısı başladı

Kritik kabine toplantısı başladı

Talisca resmi imzayı attı!

Talisca resmi imzayı attı!

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

58 kilo verdikten sonra... Deniz yatağında sere serpe!

58 kilo verdikten sonra... Deniz yatağında sere serpe!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Dizi bittikten sonra bombayı patlattı

Dizi bittikten sonra bombayı patlattı

Güzelliğini annesinden almış

Güzelliğini annesinden almış

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.