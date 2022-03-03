Kurtlar Vadisi'nin Savcı Leyla'sı Çiğdem Batur'a taciz! Elinde silahla...

Kurtlar Vadisi'nde Savcı Leyla karakterini oynayan Çiğdem Batur zor günler geçiriyor. Çiğdem Batur'a hayranlık duyan Erdinç B., sosyal medya üzerinden Batur'a mesaj gönderip rahatsız etmesi nedeniyle yargılanmış ve ceza almıştı. Ceza alan Erdinç B., oyuncuyu taciz etmeye devam ediyor.

Oyuncuya "Deniz bakışlı yârim, gülmek bir insana bu kadar mı yakışır aşkıma bak" diye mesajlar atan Erdinç B., Batur'un kadın cinayetiyle ilgili paylaştığı bir haberin altına "Bugün sessiz kalırsan yarın sana da cehennemi yaşatırlar" yorumunu yaptı. Erdinç B. masa üzerine konulmuş silah ve yanında yer alan mermilere ait resimler ile elinde silah olduğu resimleri de Batur'a gönderdi.

Çiğdem Batur’a elinde silah olan resimler gönderen Erdinç B. hakkında cinsel taciz ve tehdit suçlarından 4 yıla kadar hapis cezasıyla dava açıldı.

