MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Erhan Ufak'ın eşi güzelliğiyle dikkat çekti! ''Güllü Erhan aşkı bulmuş!''

Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Erhan Ufak'ın eşi güzelliğiyle dikkat çekti! ''Güllü Erhan aşkı bulmuş!''

22.01.2022 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde hayat verdiği 'Güllü Erhan' karakteriyle hafızalara kazınan Erhan Ufak'ın eşi Süreyya Ufak, güzelliğiyle dikkat çekti.

Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Erhan Ufak'ın eşi güzelliğiyle dikkat çekti! ''Güllü Erhan aşkı bulmuş!''

''Bu bir mafya dizisidir'' sloganıyla ekrana gelen efsane dizi Kurtlar Vadisi, Türk televizyonlarının unutulmaz yapımları arasında yerini koruyor. Dizide canlandırdığı 'Güllü Erhan' karakteriyle akıllarda yer edinen Erhan Ufak'ın eşi Süreyya Ufak, güzelliğiyle beğeni topladı.

Uzun bir süredir gözlerden uzak bir hayat yaşayan Erhan Ufak, sosyal medyada epey aktif.

Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Erhan Ufak'ın eşi güzelliğiyle dikkat çekti! ''Güllü Erhan aşkı bulmuş!''

Şimdilerde 43 yaşında olan Erhan Ufak, 2015 yılında Süreyya Ufak ile dünyaevine girdi.

Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Erhan Ufak'ın eşi güzelliğiyle dikkat çekti! ''Güllü Erhan aşkı bulmuş!''

Mutlu aile pozlarını takipçileriyle paylaşan Ufak'ın eşi, doğal güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Erhan Ufak'ın eşi güzelliğiyle dikkat çekti! ''Güllü Erhan aşkı bulmuş!''

Erhan Ufak, eşi ve çocuklarıyla verdiği mutlu aile pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Erhan Ufak'ın eşi güzelliğiyle dikkat çekti! ''Güllü Erhan aşkı bulmuş!''

Sosyal medya kullanıcıları, Ufak'ın aile paylaşımlarına ''Güllü Erhan aşkı buldu'' ve ''Yıllar sana da acımadı'' gibi yorumlarda bulunuyor.

Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Erhan Ufak'ın eşi güzelliğiyle dikkat çekti! ''Güllü Erhan aşkı bulmuş!''

Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Erhan Ufak'ın eşi güzelliğiyle dikkat çekti! ''Güllü Erhan aşkı bulmuş!''


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ebru Gündeş gözlerden uzak tutuyor! Kızı Alara aynı annesiEbru Gündeş gözlerden uzak tutuyor! Kızı Alara aynı annesi
Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!
Göğüs dekoltesi olay olmuştu! Sarmaş dolaş poz verdiGöğüs dekoltesi olay olmuştu! Sarmaş dolaş poz verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Mağazada eteğini kaldırıp çıplak poz verdi! "Güvenlik beni..."

Mağazada eteğini kaldırıp çıplak poz verdi! "Güvenlik beni..."

Sosyal medyanın fenomenleri! Yeni istekleri herkesi şaşırttı

Sosyal medyanın fenomenleri! Yeni istekleri herkesi şaşırttı

5 yıl boyunca her gün selfie çekti! Pozlarıyla milyoner oldu

5 yıl boyunca her gün selfie çekti! Pozlarıyla milyoner oldu

Bikinili baristaymış! En ilginç teklifi itiraf etti

Bikinili baristaymış! En ilginç teklifi itiraf etti

İlginizi Çekebilir

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Survivor'da aşk bombası! Seyirci hemen fark etti

Survivor'da aşk bombası! Seyirci hemen fark etti

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Survivor'da ilk veda! Elenen yarışmacı belli oldu

Survivor'da ilk veda! Elenen yarışmacı belli oldu

İnadına seksi pozlarını paylaştı! ''Utanıyorum ama hak etti!''

İnadına seksi pozlarını paylaştı! ''Utanıyorum ama hak etti!''

Şaşırtan Survivor itirafı! ''Suçsuz çalışanları kovabilir!''

Şaşırtan Survivor itirafı! ''Suçsuz çalışanları kovabilir!''

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.