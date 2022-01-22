Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Erhan Ufak'ın eşi güzelliğiyle dikkat çekti! ''Güllü Erhan aşkı bulmuş!''

''Bu bir mafya dizisidir'' sloganıyla ekrana gelen efsane dizi Kurtlar Vadisi, Türk televizyonlarının unutulmaz yapımları arasında yerini koruyor. Dizide canlandırdığı 'Güllü Erhan' karakteriyle akıllarda yer edinen Erhan Ufak'ın eşi Süreyya Ufak, güzelliğiyle beğeni topladı.

Uzun bir süredir gözlerden uzak bir hayat yaşayan Erhan Ufak, sosyal medyada epey aktif.

Şimdilerde 43 yaşında olan Erhan Ufak, 2015 yılında Süreyya Ufak ile dünyaevine girdi.

Mutlu aile pozlarını takipçileriyle paylaşan Ufak'ın eşi, doğal güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Erhan Ufak, eşi ve çocuklarıyla verdiği mutlu aile pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Sosyal medya kullanıcıları, Ufak'ın aile paylaşımlarına ''Güllü Erhan aşkı buldu'' ve ''Yıllar sana da acımadı'' gibi yorumlarda bulunuyor.



