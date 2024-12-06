Kurtlar Vadisi'nin yıldızı kadrodaydı! İddialı başladı ama reytinglere yenik düştü! Kara Ağaç Destanı için final tarihi kesinleşti

Televizyon kanallarından gelen final kararları son günlerde iyice arttı. Büyük umutlarla ekrana getirilen diziler reytinglerde istediğini elde edemeyince erken final kararları peş peşe gelmeye başladı.

Bu dizilerden biri de TRT1'in büyük bir heyecanla başlayan Mustafa Becit’in yazdığı, Cem Akyoldaş’ın ise yönettiği Kara Ağaç Destanı oldu.

FİŞİ ÇEKİLDİ

Olgun Şimşek, Emre Kıvılcım, Özlem Conker ve Meltem Akçöl’ü buluşturan Motto Yapım imzalı dizinin fişi çekildi ve final tarihi belirlendi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kara Ağaç Destanı dizisinin 30. bölümde biteceği gündeme gelmiş ve reytinglere göre bölüm sayısında değişiklik olabileceği, projenin 2 bölüm daha uzayabileceği söylenmişti.

Kurtlar Vadisi’nin unutulmaz karakterlerinden “Hikmet” rolüyle hafızalara kazınan başarılı oyuncu Erdem Ergüney’in de “Cafer Ağa” rolüyle konuk olduğu dizinin 30. bölümde ekrana veda edeceği ortaya çıktı.

FİNAL TARİHİ KESİNLEŞTİ

“Kara Ağaç Destanı” dizisinin 30. bölümü 20 Aralık Cuma akşamı izleyicisiyle buluşacak. Ekibin Kapadokya’daki çekimlerinin 15 Aralık’ta tamamlaması planlanıyor.