MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Kurtlar Vadisi'nin yıldızı kadrodaydı! İddialı başladı ama reytinglere yenik düştü! Kara Ağaç Destanı için final tarihi kesinleşti

Kurtlar Vadisi'nin yıldızı kadrodaydı! İddialı başladı ama reytinglere yenik düştü! Kara Ağaç Destanı için final tarihi kesinleşti

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
06.12.2024 12:25
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanallardan peş peşe final kararı gelmeye başladı. Dizilerin bölüm başı maliyetleri şu anki reklam bütçelerini karşılamayınca iddialı başlayan birçok dizi için final kararı alındı. Reytinglere yenik düşen dizilerden biri de TRT1'in heyecanla beklenen dizisi Kara Ağaç Destanı oldu. Kara Ağaç Destanı için final tarihi bile kesinleşti.

Kurtlar Vadisi'nin yıldızı kadrodaydı! İddialı başladı ama reytinglere yenik düştü! Kara Ağaç Destanı için final tarihi kesinleşti

Televizyon kanallarından gelen final kararları son günlerde iyice arttı. Büyük umutlarla ekrana getirilen diziler reytinglerde istediğini elde edemeyince erken final kararları peş peşe gelmeye başladı.

Bu dizilerden biri de TRT1'in büyük bir heyecanla başlayan Mustafa Becit’in yazdığı, Cem Akyoldaş’ın ise yönettiği Kara Ağaç Destanı oldu.

KARA AĞAÇ 1

FİŞİ ÇEKİLDİ

Olgun Şimşek, Emre Kıvılcım, Özlem Conker ve Meltem Akçöl’ü buluşturan Motto Yapım imzalı dizinin fişi çekildi ve final tarihi belirlendi.

kara ağaç 2

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kara Ağaç Destanı dizisinin 30. bölümde biteceği gündeme gelmiş ve reytinglere göre bölüm sayısında değişiklik olabileceği, projenin 2 bölüm daha uzayabileceği söylenmişti.

KARA AĞAÇ 3

Kurtlar Vadisi’nin unutulmaz karakterlerinden “Hikmet” rolüyle hafızalara kazınan başarılı oyuncu Erdem Ergüney’in de “Cafer Ağa” rolüyle konuk olduğu dizinin 30. bölümde ekrana veda edeceği ortaya çıktı.

KARA AĞAÇ 4

FİNAL TARİHİ KESİNLEŞTİ

“Kara Ağaç Destanı” dizisinin 30. bölümü 20 Aralık Cuma akşamı izleyicisiyle buluşacak. Ekibin Kapadokya’daki çekimlerinin 15 Aralık’ta tamamlaması planlanıyor.

Anahtar Kelimeler:
Olgun Şimşek dizi final kurtlar vadisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Narin cinayetinde mütalaa açıklandı

Narin cinayetinde mütalaa açıklandı

25 kuruşluk poşetleri kaldırıp, 2 liraya satıyorlar...

25 kuruşluk poşetleri kaldırıp, 2 liraya satıyorlar...

Sıfır faizli kredi için bankalar yarışa girdi! Rakam yükseldikçe yükseldi

Sıfır faizli kredi için bankalar yarışa girdi! Rakam yükseldikçe yükseldi

Denizbank'ta sıcak saatler: Hakan Ateş 27 sene sonra görevi bıraktı

Denizbank'ta sıcak saatler: Hakan Ateş 27 sene sonra görevi bıraktı

Sınıfta ısırılan öğretmen hayatını kaybetti! Yetkililer uyardı

Sınıfta ısırılan öğretmen hayatını kaybetti! Yetkililer uyardı

TFF'de deprem! Gece yarısı istifa etti...

TFF'de deprem! Gece yarısı istifa etti...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Camper, Merrell, Adidas... Kışlık giyimde büyük indirimler burada

Camper, Merrell, Adidas... Kışlık giyimde büyük indirimler burada

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Camper botta dev fırsat! Michelin kauçuk tabanıyla ultra konfor...

Camper botta dev fırsat! Michelin kauçuk tabanıyla ultra konfor...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.