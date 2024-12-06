GQ Men of the Year 2024 Ödülleri'nde hangi ünlü ne giymiş mercek altına aldık

Biz de bu muhteşem geceden ilham alarak ünlülerin tercih ettiği kıyafetlere benzer ürünleri sizin için listeledik. Ödül töreninde öne çıkan kombinler, hem şıklığı hem de özgünlüğüyle davetlilere ilham kaynağı oldu. Bu seçkimizde, davetlilerin tercih ettiği kıyafetlerin alternatifleriyle stilinizi bir üst seviyeye taşıyacak parçaları keşfedebilirsiniz. Bu yılın "en stil sahibi" görünümleriyle gardırobunuzu bu ışıltılı gecenin ruhuna uygun hale getirecek ürünler için haydi, içeriğe geçelim!

1. Boran Kuzum

Boran Kuzum, beyaz perdeden televizyona kadar uzanan başarılı kariyeri ve modern stiliyle dikkat çekiyor. Ödül gecesinde tercih ettiği kahverengi ceketi, beyaz bir gömlek ve kahverengi pantolon ile tamamlanmış. Minimal bir stil tercih eden Kuzum, kombinini beyaz bir kravat ve yarı mat siyah ayakkabılarla güçlendirmiş. Resmi davetlerde güvenli ve şık bir seçim yapmak isteyenler için bu tarz kurtarıcı olabilir. Ünlü ismin kombinine alternatif olabilecek kahvereng bir ceketi sizin için seçtik. Eğer alternatif ceketin daha oversize olan bir modeline göz atmak isterseniz de buraya tıklayın.

2. Afra Saraçoğlu

Son dönemde ekranların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Afra Saraçoğlu, zarafetiyle ödül gecesinde büyüledi. Yılın Göz Alıcı Başarısı ödülünü alan oyuncunun tercih ettiği kayık yaka, kırmızı saten elbise, ona hem romantik hem de sofistike bir hava katıyor. İnce ve uzun burunlu botlar ile kombinini tamamlayan Saraçoğlu, takılarında da altın ve incilerin birlikteliğinden yana. Biz de oyuncunun elbisesine benzer bir model olan kayık yaka saten kumaştan yapılma kırmızı bir elbiseyi sizler için seçkimize ekledik.

3. Halit Ergenç

Ekranların duayen ismi Halit Ergenç, klasik giyim tarzını en iyi temsil edenlerden. Gecede tercih ettiği siyah takım elbise, beyaz gömlek ve siyah papyon ile zamansız bir görüntü sundu. Aksesuar olarak ise siyah Oxford ayakkabılar tercih ederek stiline güçlü bir dokunuş kattı. Biz de ünlü ismin görünümünü yakalayacak harika bir alternatife yer verdik.

4. Şeyma Subaşı

Moda dünyasında cesur tercihleriyle tanınan Şeyma Subaşı, gecede payetli blazer ceket tercih ederek dikkatleri üzerine çekti. Altına uyumlu siyah pantolon giyerek kombini dengede tutan Subaşı, aksesuar seçiminde ise minimalistlikten yana olarak küçük bir siyah clutch çanta ile görünümüne zarafet katmıştı. Listemizde ünlünün ceketine benzer pul ve payet kumaşlı bir tasarım ekledik. Sizler için seçtiğimiz ceketin yanında daha dökümlü duran bir modele göz atmak isterseniz de buraya tıklayın.

5. Burak Deniz

Burak Deniz, ödül töreninde klasik ve maskülen bir çizgi yakalayan isimlerden olmayı başarıyor. Yakası saten detaylı siyah bir ceket ile geceye damga vuran oyuncu, sade bir saten siyah gömlek ve klasik siyah ayakkabılarla tamamladığı kombiniyle oldukça şıktı. Zamansız bir stil sunan metal kolye ve yüzükleri ise her türlü gecede tercih edilebilir tasarıma sahipti. Yılın Ekran Yıldızı ödülünü alan oyuncunun kombinine alternatif olabilecek yakası saten ve işleme detaylı bir smokin takımını sizler için derlememize ekledik. Eğer ki daha farklı bir modeli incelemek isterseniz de buraya tıklayın.

6. Nesrin Cavadzade

Başarılı oyuncu Nesrin Cavadzade, ekranların parlayan yıldızlarından biri. Zarif tavırları ve göz alıcı duruşuyla her zaman dikkat çeken oyuncu, gecede derin dekolteli beyaz maxi elbise giyerek sade ama etkileyici bir görünüm yakaladı. Elbisenin zarif kesimi onu sofistike bir şıklıkla buluşturmuştu. Bu kombini büyük ve sade küpelerle tamamlayarak minimal bir ışıltı ekleyen oyuncu, sade makyajıyla dahi tüm gözleri üzerine çekti. Biz de ünlü ismin elbisesine alternatif olarak özel günlerde tercih edebileceğiniz derin v yaka ve arkadan yırtmaç detayına sahip beyaz maxi elbiseyi listemizde bulundurmak istedik.

7. Ekin Koç

Son dönemin başarılı aktörlerinden olan Ekin Koç, yalnızca oyunculuğuyla değil kendine has tarzıyla da adından söz ettiriyor. Ödül töreninde tercih ettiği oversize kesim koyu gri palto, ona hem modern hem de klasik bir hava katmış. Kıyafet seçimini mavi bir gömlek ve klasik bir pantolonla tamamlayan oyuncu, ayakkabı olarak siyah rengi tercih ederken görünümünü de sade metal küpe ile tamamlayarak stilini minimal dokunuşlarla güçlendirmiş. Biz de listemize ünlü ismin kombiniyle benzerlik yakalayabileceğiniz ve her türlü etkinlikte giyebileceğiniz bol kesim bir paltoya yer verdik.

8. Selin Geçit

Müzik dünyasının yükselen ismi Selin Geçit, sahne ışıklarını ödül gecesine taşımış. Siyah payetli bel detaylı tulumu sanatçıya hem enerjik hem de sofistike bir hava yaratmış. Kırmızı renkli ojeleri ve koyu göz makyajıyla zenginleştirdiği kombinini ince bantlı siyah topuklu ayakkabılarla tamamlayan şarkıcı, göz alıcı bir uyum yaratmış. Sanatçının elbisesine alternatif olabilecek, kolları transparan ve belinde cut-out detayları olan payetli tuluma sizler için seçkimizde yer vermek istedik.

9. Cihan Nacar

Moda dünyasının öncü isimlerinden biri olarak adından söz ettiren Cihan Nacar, ödül töreninde beline deri bir kemer bağlayarak giydiği siyah blazer ile modern ve güçlü bir stil yaratmış. Kombinini siyah bir tişört ve geniş kesim pantolonla tamamlayan tasarımcı, ayakkabı olarak sade deri botlar tercih etmiş. Biz de tasarımcının kombinine benzetebileceğiniz antrasit renkli bir blazer ceketi derlememize ekledik. Sizin için listeye eklediğimiz ceketin yanı sıra siyah renkli ve daha ince bir model arıyorsanız buraya tıklayın.

10. Ebru Şahin

Ünlü oyuncu Ebru Şahin, Men of the Year 2024 ödül töreninde kırmızı halıda adeta ışıldadı. Straplez kırmızı saten elbise, Ebru’nun zarif duruşunu öne çıkarırken ona çarpıcı bir hava katmış. Elbisenin beli vurgulayan tasarımı şıklığını artırırken tüm kolu kaplayan kırmızı eldivenleri, gümüş takıları ve el çantasıyla kombinini tamamlayan oyuncu, sade makyaj ve düz saçlarıyla da klasik bir yıldız havası yakalamış. Listemize ünlü ismin elbisesine alternatif olan, ince gümüş askılarla desteklenen kırmızı renkli saten bir straplez elbise ekledik. Seçkimizde yer verdiğimiz yırtmaç detaylı tasarımdan farklı olarak drape detaylı bir elbise arıyorsanız buraya tıklayın.

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