Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
BİM'e Kiğılı gömlek geliyor! 6 Aralık 2024 BİM Aktüel Kataloğu burada
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. BİM'e Kiğılı gömlek geliyor! 6 Aralık 2024 BİM Aktüel Kataloğu burada

BİM'e Kiğılı gömlek geliyor! 6 Aralık 2024 BİM Aktüel Kataloğu burada

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
05.12.2024 15:37
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu'nun 6 Aralık Cuma tarihli yeni sayısını merak edenler buraya! Sizin için BİM raflarında bir hafta boyunca yer alacak indirimli ürünleri içeren BİM Cuma Aktüel Kataloğu'na bu içeriğimizde yer verdik. Gelin bakalım Bim'de bu hafta neler var? İşte detaylar!

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

A101'e Columbia mont geliyor! A101'e Columbia mont geliyor!

Kiğılı gömlek 399 TL!

4

Sizin için ev yaşam ve moda kategorilerinde seçtiklerimiz

Pijama takımlarında kaçırılmayacak indirimler başladı, görmek için buraya tıklayın.

Çeşit çeşit battaniyeler de indirimde, burada!

Jack&Jones'tan Koton'a gömlek modellerindeki indirimleri incelemek için buraya tıklayın.

Fakir elektrikli süpürgeden Kumtel fastfryer'a elektronik ürünlerde indirimler

1

Sizin için elektronik kategorisinde seçtiklerimiz

Tasarım ödüllü Cosori airfryer indirimde, burada.

İndirimde olan süpürgelere buradan ulaşabilirsiniz.

Sony Playstation 5 yine indirime girdi. Ürünü satın almak için buraya tıklayın.

Pratik mutfak ürünleri indirimde

2

3

Sizin için mutfak kategorisinde seçtiklerimiz

Pratik mutfak gereçlerinde indirimler başladı. Görmek için buraya tıklayın.

Çeşit çeşit kırtasiye ürünleri Bim Kataloğu'nda!

5

Sizin için kırtasiye kategorisinde seçtiklerimiz

Kırtasiye ürünlerinde indirimler var! Buradan ürünleri inceleyebilirsiniz.

Ve çocuklar da unutulmamış!

6

Çocukların yüzünü güldürecek oyuncaklar indirimde, burada!

Bu içerik 6 Aralık 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Camper, Merrell, Adidas... Kışlık giyimde büyük indirimler burada

Camper, Merrell, Adidas... Kışlık giyimde büyük indirimler burada

 "Rahatlığı, kalitesi yine şaşırtmadı!" Çok satanlarda birinci...

"Rahatlığı, kalitesi yine şaşırtmadı!" Çok satanlarda birinci...

 A101'e Columbia mont geliyor!

A101'e Columbia mont geliyor!

Çok satanlarda birinci! Sony Playstation 5 yeniden indirimde

Çok satanlarda birinci! Sony Playstation 5 yeniden indirimde

 Çift hazneli, geniş hacimli, şık tasarımlı! Çok satanlarda bir numara

Çift hazneli, geniş hacimli, şık tasarımlı! Çok satanlarda bir numara

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
Bim bim aktuel bim aktüel katalog bim aktüel kataloğu
İş birliği İçerikleri
A101'e Columbia mont geliyor!

A101'e Columbia mont geliyor!

Çok satanlarda birinci! Sony Playstation 5 yeniden indirimde

Çok satanlarda birinci! Sony Playstation 5 yeniden indirimde

"Rahatlığı, kalitesi yine şaşırtmadı!" Çok satanlarda birinci...

"Rahatlığı, kalitesi yine şaşırtmadı!" Çok satanlarda birinci...

Yağışlı havalara özel uygun fiyatlı TEMU ürünlerini sizin için seçtik

Yağışlı havalara özel uygun fiyatlı TEMU ürünlerini sizin için seçtik

Çift hazneli, geniş hacimli, şık tasarımlı! Çok satanlarda bir numara

Çift hazneli, geniş hacimli, şık tasarımlı! Çok satanlarda bir numara

Çok satanlarda birinci sırada! Kışın aradığınız konfor onda...

Çok satanlarda birinci sırada! Kışın aradığınız konfor onda...

Çok satanlarda birinci sırada! Kışın aradığınız konfor onda...

Çok satanlarda birinci sırada! Kışın aradığınız konfor onda...

ŞOK'a Felix kedi mamaları geliyor! Üstelik 1 alana 1 bedava

ŞOK'a Felix kedi mamaları geliyor! Üstelik 1 alana 1 bedava

"Bu fiyata daha iyisi yok!" Kullanıcılardan tam not alıyor...

"Bu fiyata daha iyisi yok!" Kullanıcılardan tam not alıyor...

Pamuklu, esnek, rahat! Jack&Jones boxer set yarı fiyatına düştü

Pamuklu, esnek, rahat! Jack&Jones boxer set yarı fiyatına düştü

Uygun fiyatlı termos arayanlar için TEMU'da çok satan modelleri bulduk

Uygun fiyatlı termos arayanlar için TEMU'da çok satan modelleri bulduk

Stanley'in çok satan Wild serisi termosları indirime girdi, kaçırmayın

Stanley'in çok satan Wild serisi termosları indirime girdi, kaçırmayın

Stanley'in çok satan Wild serisi termosları indirime girdi, kaçırmayın

Stanley'in çok satan Wild serisi termosları indirime girdi, kaçırmayın

Kışa karşı tam koruma! Jack&Jones montta kaçırılmayacak fırsat burada

Kışa karşı tam koruma! Jack&Jones montta kaçırılmayacak fırsat burada

"Harika bir hediye!" LEGO yapım seti günün fırsat ürünü oldu

"Harika bir hediye!" LEGO yapım seti günün fırsat ürünü oldu

Özgün tasarımı konforla buluşturan Camper ayakkabıda fırsat zamanı

Özgün tasarımı konforla buluşturan Camper ayakkabıda fırsat zamanı

Sevdiklerinize TEMU'dan hediye edebileceğiniz eşsiz ürünler

Sevdiklerinize TEMU'dan hediye edebileceğiniz eşsiz ürünler

"Odayı hemen sıcacık yapıyor!" Evde, ofiste herkesin favorisi...

"Odayı hemen sıcacık yapıyor!" Evde, ofiste herkesin favorisi...

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
A101'e Columbia mont geliyor!

A101'e Columbia mont geliyor!

Çok satanlarda birinci! Sony Playstation 5 yeniden indirimde

Çok satanlarda birinci! Sony Playstation 5 yeniden indirimde

"Rahatlığı, kalitesi yine şaşırtmadı!" Çok satanlarda birinci...

"Rahatlığı, kalitesi yine şaşırtmadı!" Çok satanlarda birinci...

Çift hazneli, geniş hacimli, şık tasarımlı! Çok satanlarda bir numara

Çift hazneli, geniş hacimli, şık tasarımlı! Çok satanlarda bir numara

Çok satanlarda birinci sırada! Kışın aradığınız konfor onda...

Çok satanlarda birinci sırada! Kışın aradığınız konfor onda...

ŞOK'a Felix kedi mamaları geliyor! Üstelik 1 alana 1 bedava

ŞOK'a Felix kedi mamaları geliyor! Üstelik 1 alana 1 bedava

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Kemal Kılıçdaroğlu hakkında bir dava daha! 65 yıl hapsi isteniyor

Bir dava daha! 65 yıl hapsi isteniyor

Gaziantep Şehir Hastanesi’nde ‘büyük ihmal’ iddiası! Kalp krizi şüphesi ile geldi sıra beklediği sandalyede öldü! Ölüm anı kameralara yansıdı

Şehir Hastanesi’nde ‘büyük ihmal’ iddiası! Sıra beklerken öldü

Kaçak içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor! Bu tuzağa düşmeyin: Sahte içki nasıl tespit edilir? İçkinin sahte olduğu nasıl anlaşılır?

Bu tuzağa düşmeyin: İçkinin sahte olduğu nasıl anlaşılır?

Kapadokya'da peribacası yıkıldı: Olay saniye saniye kamerada!

Kapadokya'da peribacası yıkıldı: Olay saniye saniye kamerada!

CHP'li belediye başkanı istifa edip AK Parti'ye geçti! 'Şehrimin menfaati için Erdoğan'ın emrindeyim'

CHP'li belediye başkanı istifa edip AK Parti'ye geçti! 'Şehrimin menfaati için Erdoğan'ın emrindeyim'

"10 milyonda bir olmayacak şey bana oldu" sözleriyle yaşadığı kazayı anlattı! Rögar kapağı yerinden fırladı, otobüsün kapısını kırınca olanlar oldu...

fırlayan rögar kapağı canından edecekti!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.