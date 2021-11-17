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Anne eli değmiş tariflerle çocukluğuna dönmek isteyenler için bayat ekmeksiz köfte yapmanın yolları

17.11.2021 07:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nar gibi kızarmış anne köftesini kim sevmez? Annelerimizin elleriyle yoğurup kızarttığı köfteler bir başka güzeldi. Kokusu, tadı ve en önemlisi de kıvamı bambaşkaydı. Peki, evde bayat ekmek yoksa anne köftesi yapabilir misiniz? Kuru ekmek içi olmadan anne köftesi yapmanın yollarını sizin için araştırdık.

Anne eli değmiş tariflerle çocukluğuna dönmek isteyenler için bayat ekmeksiz köfte yapmanın yolları

Kıyması, soğanı, sarımsağı ve bayat ekmek içi; anne köftesinin olmazsa olmazlarıydı. Annelerimiz o kıvamı tutturmak için kuru ekmek içini avuçlarında ufalayarak kıymanın içine katardı. Peki, ya evde bayat ekmek kalmadıysa? İşte, size alternatif öneriler ve anne köftesi tarifi...

KURU EKMEK İÇİ OLMADAN ANNE KÖFTESİ YAPMANIN YOLLARI

  • Evde bayat ekmek yoksa tazesini de kullanabilirsiniz. Ekmeği biraz ıslatıp avucunuzda ufalayarak kıymaya ekleyebilirsiniz.

  • İnce bulgur ile de köfte yapabilirsiniz. Yarım kilogram kıymaya bir fincan ince bulgur eklemeniz yeterli olacaktır. Rendeleyeceğiniz soğanın suyuyla ıslanan bulgur, köfteye o mükemmel kıvamı verir.

  • Bir başka alternatif ise patates. Bir küçük boy patatesi rendeleyip suyunu sıkın ve kıymaya ekleyin.

  • Ekmek içi yerine köfteye mısır unu da koyabilirsiniz. Tavada iki kaşık mısır ununu yağsız olarak kavurup soğutarak kıymaya ilave edebilirsiniz.

  • Kuru ekmek içi yerine en çok kullanılan alternatif ise galeta unu. Bir fincan galeta unu, yarım kilogram kıyma için yeterli olacaktır.

  • Başka bir öneri de irmik. Bir fincan irmiği soğanın suyu ile ıslatın, 5 dakika bekleyip köfte harcına katarak yoğurun.

  • Kırık pirinç de bayat ekmeğin yerini doldurabilir. Bir fincan az haşlanmış kırık pirinci köfte harcına katarak ayrı bir lezzet elde edebilirsiniz.

Püf Noktası: Tüm bu tavsiyeleri uygularken köfte harcına 1 veya 2 yumurta kırmanızı öneririz. Bu sayede köftelerin kızarırken dağılmasının da önüne geçmiş olursunuz.

ANNE KÖFTESİ TARİFİ

MALZEMELER

  • 300 gram köftelik kıyma

  • 1 baş soğanın rendesi

  • 1 yumurta

  • 2 diş sarımsak

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı karabiber, kimyon karışımı

  • 1 çay kaşığı acı olmayan kırmızı toz biber

  • İki dilim taze ekmek (kuru ekmek yerine)

YAPILIŞI

  • Kıymayı geniş bir kaseye koyun.

  • İçine soğan rendesi, yumurta, tuz ve baharatları ekleyin.

  • 2 diş sarımsağı rendeleyip ekleyin.

  • İki dilim taze ekmeği kabuklarıyla beraber hafifçe ıslatın.

  • Avuçlarınızın arasında ufalayarak köfteye katın.

  • Harcı güzelce yoğurun, şekil verdikten sonra ağzını kapatarak buzdolabında dinlendirin.

  • Yarım saat sonra köfteleri kızartabilirsiniz.

  • Yanında domates, biber, soğan ile servis yapabilirsiniz.

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