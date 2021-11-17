Anne eli değmiş tariflerle çocukluğuna dönmek isteyenler için bayat ekmeksiz köfte yapmanın yolları

Kıyması, soğanı, sarımsağı ve bayat ekmek içi; anne köftesinin olmazsa olmazlarıydı. Annelerimiz o kıvamı tutturmak için kuru ekmek içini avuçlarında ufalayarak kıymanın içine katardı. Peki, ya evde bayat ekmek kalmadıysa? İşte, size alternatif öneriler ve anne köftesi tarifi...

Evde bayat ekmek yoksa tazesini de kullanabilirsiniz. Ekmeği biraz ıslatıp avucunuzda ufalayarak kıymaya ekleyebilirsiniz.

İnce bulgur ile de köfte yapabilirsiniz. Yarım kilogram kıymaya bir fincan ince bulgur eklemeniz yeterli olacaktır. Rendeleyeceğiniz soğanın suyuyla ıslanan bulgur, köfteye o mükemmel kıvamı verir.

Bir başka alternatif ise patates. Bir küçük boy patatesi rendeleyip suyunu sıkın ve kıymaya ekleyin.

Ekmek içi yerine köfteye mısır unu da koyabilirsiniz. Tavada iki kaşık mısır ununu yağsız olarak kavurup soğutarak kıymaya ilave edebilirsiniz.

Kuru ekmek içi yerine en çok kullanılan alternatif ise galeta unu. Bir fincan galeta unu, yarım kilogram kıyma için yeterli olacaktır.

Başka bir öneri de irmik. Bir fincan irmiği soğanın suyu ile ıslatın, 5 dakika bekleyip köfte harcına katarak yoğurun.

Kırık pirinç de bayat ekmeğin yerini doldurabilir. Bir fincan az haşlanmış kırık pirinci köfte harcına katarak ayrı bir lezzet elde edebilirsiniz.