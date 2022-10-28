Kuru eş anlamlısı nedir? Kuru kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dilimizde alıntı kelimelerin yanı sıra Türkçenin eski dönemlerinden beri korunan ve bu kelimelerden çeşitli şekillerde evrilerek ya da türetilerek oluşturulan kelimeler de vardır. Kuru kelimesi de Türkçe kökenli bir kelimedir. Eski Türkçede "kurumuş" anlamına gelen "kuruġ" kelimesinden evrilmiştir. Günümüzde de benzer bir anlamda kullanılan kuru kelimesinin anlamları Türk Dil Kurumunda şu şekilde verilmiştir:

Suyu, nemi olmayan

Yağış almayan veya üzerinde bitki olmayan

Daha sonra kullanılmak için kurutulmuş

Canlılığını yitirmiş (bitki)

Salgısı olmayan

Döşenmemiş, çıplak

Katıksız, yanında başka şey olmayan (yiyecek)

Etkisi ve sonucu olmayan

Zayıf, çelimsiz, arık, sıska, kaknem

Heyecanı, tadı olmayan, tekdüze

Akıcı olmayan, duygudan yoksun

Kuru fasulye

Kuru kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Eş anlamı olan kelimelerden biri de kuru kelimesidir. Kurunun eş anlamlısı olan sözcükler cümle içinde kuru kelimesi yerine kullanılabilir. Günlük yaşamın bir parçası hâlinde olan kuru kelimesi hem yazı dilinde hem de konuşma dilinde çokça kullanılan kelimelerden biridir. Kuru kelimesinin eş anlamlıları da konuşma dilinde kullanılan kelimeler arasında yer alır. Kuru kelimesinin eş anlamı olan kelimeler şu şekilde sıralanabilir:

İskelet

Arık

Kaknem

Bu kelimeler yazılış ve okunuş açısından kuru kelimesinden farklı olsa da anlam olarak aynıdır. Cümle içinde kuru kelimesi yerine eş anlamlıları kullanılabilir.

Kurunun eş anlamlıları ile örnek cümleler

Okunuşları ve yazılışları farklı olan eş anlamlı kelimeler birbirleri ile aynı anlamı ifade ederler. Kuru eş anlamlısı kelimelerle şu şekilde sıralanabilir: