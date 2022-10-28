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Kuru eş anlamlısı nedir? Kuru kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

28.10.2022 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yazımı farklı olan ancak aynı anlamı ifade eden kelimelere dilimizde eş anlamlı yahut anlamdaş kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler cümle içinde birbirleri yerine rahatlıkla kullanılabilirler. Bu durum cümlede herhangi bir hataya sebep olmaz. Türkçede birden fazla kelimenin eş anlamı olan sözcük vardır. Bu kelimelerden bir ya da birkaçı genellikle farklı dilden alıntılanan kelimeler olarak karşımıza çıkar. Peki, kuru kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir, cümle içinde nasıl kullanılır?

Kuru eş anlamlısı nedir? Kuru kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dilimizde alıntı kelimelerin yanı sıra Türkçenin eski dönemlerinden beri korunan ve bu kelimelerden çeşitli şekillerde evrilerek ya da türetilerek oluşturulan kelimeler de vardır. Kuru kelimesi de Türkçe kökenli bir kelimedir. Eski Türkçede "kurumuş" anlamına gelen "kuruġ" kelimesinden evrilmiştir. Günümüzde de benzer bir anlamda kullanılan kuru kelimesinin anlamları Türk Dil Kurumunda şu şekilde verilmiştir:

  • Suyu, nemi olmayan
  • Yağış almayan veya üzerinde bitki olmayan
  • Daha sonra kullanılmak için kurutulmuş
  • Canlılığını yitirmiş (bitki)
  • Salgısı olmayan
  • Döşenmemiş, çıplak
  • Katıksız, yanında başka şey olmayan (yiyecek)
  • Etkisi ve sonucu olmayan
  • Zayıf, çelimsiz, arık, sıska, kaknem
  • Heyecanı, tadı olmayan, tekdüze
  • Akıcı olmayan, duygudan yoksun
  • Kuru fasulye
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Kuru kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Eş anlamı olan kelimelerden biri de kuru kelimesidir. Kurunun eş anlamlısı olan sözcükler cümle içinde kuru kelimesi yerine kullanılabilir. Günlük yaşamın bir parçası hâlinde olan kuru kelimesi hem yazı dilinde hem de konuşma dilinde çokça kullanılan kelimelerden biridir. Kuru kelimesinin eş anlamlıları da konuşma dilinde kullanılan kelimeler arasında yer alır. Kuru kelimesinin eş anlamı olan kelimeler şu şekilde sıralanabilir:

  • İskelet
  • Arık
  • Kaknem

Bu kelimeler yazılış ve okunuş açısından kuru kelimesinden farklı olsa da anlam olarak aynıdır. Cümle içinde kuru kelimesi yerine eş anlamlıları kullanılabilir.

Ancak eş anlamlısı nedir? Ancak eş anlamlısı nedir?

Kurunun eş anlamlıları ile örnek cümleler

Okunuşları ve yazılışları farklı olan eş anlamlı kelimeler birbirleri ile aynı anlamı ifade ederler. Kuru eş anlamlısı kelimelerle şu şekilde sıralanabilir:

  • Onun bu kadar arıkoluşu ailesini tedirgin ediyordu.
  • Ağaçların dalları uzaktan bakınca iskelet gibi gözüküyordu.
  • Hastalık belirtisi bir öksürük ile başladı ama uzun bir süre devam edince çok kaknem kalmıştı.
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