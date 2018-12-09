Kuru Fasulye tarifi: Etli, etsiz, güveçte ve düdüklüde kuru fasulye tarifi!

Baklagiller Türk mutfağının önemli birer parçasıdır. Nitekim kuru fasulye yemeği milli yemeklerimizden biri sayılır. Hele de yanında pilav ve turşu ile kuru fasulye en sevilen ve en yaygın pişirilen yemeklerimizden biridir. Peki kuru fasulye nasıl yapılır. Türkiye de kuru fasulye etli, etsiz, güveçte, düdüklüde farklı şekillerde yapılmaktadır. Sizin için nefis bir kuru fasulye tarifi ve diğer alternatiflerini derledik. Kuru fasulye lif bakımından zengin ve bitkisel protein bakımından önemli bir baklagildir. Sindirim sistemini çalıştırır. Piyazlarda, çorbalarda ve daha pek çok yemekte kullanılan kuru fasulyenin sulu yemeğini yapmanız için işte kuru fasulye tarifi seçenekleri... DÜDÜKLÜDE KURU FASULYE TARİFİ (ETLİ) 6-8 kişiye uygun etli kuru fasulye tarifi için ihtiyacınız olan malzemeleri aşağıda sıraladık. 4 kişilik veya 2 kişilik kuru fasulye için malzemeleri oranlayarak azaltabilirsiniz. 2 su bardağı kuru fasulye

2 adet iri kuru soğan

2 yemek kaşığı zeytinyağı

750 gram kemikli kuzu eti

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

Tuz (damak tadına göre) Yapımı: Etli kuru fasulye yapılışına aslında 1 geceden önce başlanır. Kuru fasulyeleri 1 geceden önce ılık suya yatırırsanız ertesi gün yemeğiniz çok daha çabuk pişer. Yoksa kuru fasulye oldukça zor pişen bir baklagildir.

Yemeğin kendisine 2 tane kuru soğanı soyup yemeklik doğradıktan sonra 2 yemek kaşığı zeytinyağı ile tencerede kavurmakla başlıyoruz. Soğanların rengi dönüp pembeleşmeye başlayınca ve biraz yumuşadıklarında 750 gram kemikli kuzu etini (dana veya kuzu kuşbaşı da kullanabilirsiniz) düdüklü tencereye ekleyin. Etler su salıp saldıkları suyu da çekinceye kadar soğanlarla birlikte çevirerek pişirin. Et olarak pastırma veya sucuk da kullanabilirsiniz. Bundan sonra 1 yemek kaşığı salçayı ilave edin ve geceden suya yatırdığınız 2 su bardağı kuru fasulyenin suyunu süzüp onları da tencereye atın. Malzemeleri birkaç defa çevirip karıştırdıktan sonra fasulyeleri 4 parmak aşacak kadar su ekleyin, damak tadınıza göre tuz serpin ve düdüklünün kapağını kapatın. Yüksek ateşte pişirin ve yemeğiniz kaynayınca yani düdüklü ötünce altını kısın. 1 saat kadar pişirdikten sonra kuru fasulyeyi servis edebilirsiniz. Yanında bir de nefis pilav olursa daha da güzel olur. Aşağıdaki bağlantıdan da pilav tarif ile ilgili yazımıza erişebilirsiniz.

https://www.mynet.com/pilav-tarifi-tane-tane-mis-gibi-pirinc-pilavi-nasil-yapilir-pilav-nasil-demlenir-videolu-anlatim-1177309-myyemek KURU FASULYE TARİFİ (ETSİZ) Kuru fasulyeyi etsiz de yapabilirsiniz. Salça, soğan ve biraz süt ile nefis kıvamlı bir kuru fasulye pişebilirsiniz. Etsiz kuru fasulye için ihtiyacınız olan malzemeler şunlardır: 3 su bardağı kuru fasulye

3 su bardağı süt

2 su bardağı su

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı şeker

1 tane kuru soğan

3 çorba kaşığı sıvı yağ

2 çorba kaşığı salça

2 tane sivri biber Yapımı: Kuru fasulyenin yapımına bir gece önceden başlıyoruz. 2 su bardağı kuru fasulyeyi iyice yıkayıp bir kaba koyun. Kaba 2 su bardağı su, 3 su bardağı süt, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı şeker ekleyip dinlenmeye bırakın. Ertesi gün dinlenmiş fasulyelerle birlikte kabın içeriğini bir düdüklü tencereye alın ve kaynatın. Kaynadıktan 5 dakika kadar sonra altını kapatmalısınız. 1 kuru soğan ve 2 sivri biberi ufak ufak doğradıktan sonra onları da başka bir tencereye ekleyin. Üzerlerinde az biraz sıvıyağ gezdirip kavurun. Soğanların rengi dönünce 2 çorba kaşığı salçayı ilave edip toz biber koyup kavurmaya devam edin. Düdüklü tenceredeki fasulyenin suyunu süzüp fasulyeleri diğer tencereye alın. 5 dakika kadar kavurduktan sonra tencereye kaynar su ekleyin ve 5-10 dakika kadar daha kısık ateşte kaynattıktan sonra servis edebilirsiniz.

GÜVEÇTE KURU FASULYE Geleneksel olarak kuru fasulye güvençte de yapılır ki lezzeti bir ayrıdır. Güveçte kuru fasulye tarifi için ihtiyacınız olan malzemeler şunlardır (Tabii bunların dışında bir güveç tenceresine ihtiyacınız var): 3 yemek kaşığı tereyağı

1,5 su bardağı kuru fasulye

1 adet orta boy soğan (küp doğranmış)

300 gr kuşbaşı et

1 kâse küp doğranmış domates

1 yemek kaşığı biber salçası

7 adet karanfil

2 adet defne yaprağı

2 su bardağı su

4 dilim rendelenmiş ekmek (kıtır kat için) İyice yıkadığınız kuru fasulyeleri hafif yumuşayana kadar haşlayın. Tencereye 3 yemek kaşığı tereyağı ile küp doğradığınız 1 soğanı atıp kavurmaya başlayın. Soğanların rengi dönmeye başlayınca kuşbaşı etleri de ilave edip kavurmayı sürdürün. Etler kavrulunca küp doğranmış 1 domates, 1 yemek kaşığı biber salçası, 2 defne yaprağı ve 7 adet karanfili ekleyin. Son adım olarak kuru fasulyelerle beraber 2 su bardağı suyu ilave edip fasulyeler iyice yumuşayana kadar kısık ateşte pişirin. Fasulyeler pişince yemeği güveç tenceresine alıp üzerine 4 dilim rendelenmiş ekmeği serpin. 200 derecede nar gibi kızarana kadar pişirin ve sıcak olarak servis edin. GAZ YAPMAMASI İÇİN NASIL PİŞİRMELİ? Her ne kadar kuru fasulye çok lezzetli ve bir o kadar da faydalı bir yemek de olsa bir problemi var ki özellikle bazı kişilerde normalden fazla sıkıntı yaratabilir. Kuru fasulyede bulunan oligosakkarit adlı bir maddenin sindirimi zordur ve bu madde nedeniyle bağırsaklarda gaz birikimi olur. Fazla gaz da bazen çok rahatsız edici olabilir. Peki kuru fasulyenin gaz yapmaması için ne yapılabilir?