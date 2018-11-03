Pilav tarifi: Tane tane mis gibi pirinç pilavı nasıl yapılır, pilav nasıl demlenir? (Videolu anlatım)

Pilav, pirinç ve bulgurun suda pişirilmesi ve demlenmesi ile yapılan bir yemektir. Japonya ve Çin’de özellikle pirinç pilavı çokça tüketilmektedir. Ülkemizde de her türlü yemeğin yanına uyan pirinç pilavı ve bulgur pilavı keyifle yenmektedir. Sadesi ile birlikte arpa ve tel şehriyeli pilav, tereyağlı pilav, perde pilavı ve iç pilav yörelere göre değişiklik göstermekte ve yapılmaktadır. Pilavda en çok istenen ise tane tane olmasıdır. Böyle olması için de bazı püf noktalar mevcuttur. Pilav tarifi makalemizde başlıca sade pilav tarifi, pilav nasıl yapılır, tane tane pilav yapmanın püf noktaları, iç pilav tarifi, perdeli pilav tarifi ile yöresel pilav tarifleri yer alıyor... PİLAV TARİFİ İlk pilav tarifimizde sade olanı seçtik. Pilavınızın tane tane olmasını istiyorsanız püf noktası nedir pilav tarifi devamında yer almaktadır. Pilavı yapacağınız tencerede yapımda önemli bir yer almaktadır. Son zamanlar özellikle yanmaz tava-tencereler pilav yapımında tercih edilmektedir. Malzeme Listesi 1 su bardağı baldo pirinç

1 yemek kaşığı tereyağı veya sıvıyağ

Bir miktar tuz

Yarım et ya da tavuk bulyon

1,5 su bardağı kadar kaynamış su

PİLAV NASIL YAPILIR? Pilav yapımına başlamadan önce ilk olarak pirinçleri sıcak su ile bir kapta yıkamamız gerekir. Bunun için bir kaba kaynar su koyun ve içerisine pirinçleri atın. Pirinçleri bu kapta bir süre ıslattıktan sonra nişastası çıkana dek güzelce bol su ile yıkayın. Bir süzgeç yardımı ile bu pirinçleri iyice süzün. Ardından orta boy çok derin olmayan bir tencerenin içine yağı koyun. Yağ biraz eridikten sonra içine pirinçleri ekleyin ve bu şekilde pirinçleri bolca kavurun. Sonrasında pirinçleri iyice kavurmanın ardında tencerenin içine kaynar suyu ve tuzu ekleyin. Bu arada küçük bir kabın içine tencereye koyacağınız sudan bir miktar koyun. Bu kabın içine tablet et ya da tavuk bulyonu ekleyin. Bulyon eriyene kadar kapta karıştırın. Ardından sulu bulyon karışımını da tencereye ilave edin. Tencerenin kapağını kapatın ve pilav suyunu çekene kadar kısık ateşte pişirin. Pilav suyunu çektiğinde ve pirinçler yumuşadığında, ocağın altını kapatın. Pilavın bulunduğu tencerenin kapağını kaldırın ve tencerenin üstüne kağıt bir havlu ya da geniş bir bez serin. Ardından tencerenin kapağını yeniden kapatın. Pilavı bu şekilde bir süre demlenmeye bırakın. Yaklaşık yarım saat sonra pilavınız demlenmiş ve hazırdır.

Püf Noktası Eğer pilavınızın bembeyaz olmasını istiyorsanız pişme aşamasında içine birkaç damla limon sıkabilirsiniz. Aynı şekilde birkaç damla limon damlatılması pilavın tane tane olmasını da sağlar. Pilavın tane tane olması için başka bir yok ise pirinçleri yağda bolca kavurmaktır. Sade pirinç pilavına en çok yakışan baharat karabiber olduğu için, pilavı servis tabaklarına aldığınızda üstüne karabiber serpebilirsiniz. Her pirincin cinsi biraz farklı olabilir. Bu nedenle koyacağınız suyu kontrollü bir şekilde pirinçlerin üstüne ilave edebilirsiniz. Pilav en lezzetli hali ile tereyağıyla yapılıyor. Ancak tereyağının sağlıksız olduğunu düşünüyor ve daha hafif bir pilav yapmak istiyorsanız sadece sıvı yağ da kullanabilirsiniz. İÇ PİLAV TARİFİ Malzemeler 2 su bardağı pirinç

3 su bardağı kaynar su

5-6 dal dereotu

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tutam yenibahar

1 tutam çam fıstığı

1 tutam kuşüzümü

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber Hazırlanışı İlk olarak pirinci sıcak su içinde en az yarım saat beklettikten sonra iyice yıkayınız. Nişastaları akıtıldıktan ve suyu iyice akıtılan pirinci bir kenara alalım. Sonra bir tencerede fıstıkları kavurun ve ardından tereyağı ile zeytinyağını ekleyin. Yağ eridiği zaman pirinçleri de ekleyip iyice kavurun. Pirinç kavrulduktan sonra baharatları ekleyip biraz daha kavurun. 3 bardak sıcak suyu da ekleyin. Son olarak suyu çektikten sonra demlenmeye alın.

PERDE PİLAV TARİFİ Malzeme Listesi 3 su bardağı pirinç

3 çorba kaşığı tereyağı veya margarin

2 çorba kaşığı kuş üzümü

2 çorba kaşığı dolmalık fıstık

3 çorba kaşığı kabukları çıkarılmış badem içi

2 tavuk budu 600 gram

4 su bardağı tavuk suyu

1 çorba kaşığı yeni bahar

1 çorba kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

1 yumurta

2 çorba kaşığı yumuşak tereyağı veya margarin

1 kahve fincanı ılık su

Aldığı kadar un Hazırlanışı Perde pilavı için öncelikle 2 adet tavuk budunu temizleyip pişirmeye hazır hale getiriyoruz. Ardından tavuk butlarını bir tencereye atın ve güzelce haşlayın. Tavukları güzelce haşladıktan sonra dikkatlice didikleyerek parçalayan. Parçaladığınız tavukları bir kabın içerisinde daha sonra kullanmak üzere bir kenarda bekletin. Sonraki adımda büyük bir tencereye ocağına alarak tereyağını eritmeye başlıyoruz. Yağın erimesi sonrasında dolmalık fıstıkları pembeleşinceye kadar pişirin. Bu sırada kuş üzümlerini ılık suya alarak beklemeye alın. Fıstıkların pişmesi sonrasında kuş üzümlerini de iyice kavurun. Kabukları soyulmuş bademleri de tencereye alarak karıştırmaya devam edin. Fıstık, kuru üzüm ve bademlerin kavrulması sonrasında pirinci ekleyerek 2-3 dakika daha kavurun. Arkasından tavuk suyunu tencereye dökün. Bu noktadan sonra ocağın altını kısarak suyunu çekene kadar pişmeye bırakın.

Pilav bu şekilde pişerken perdesi için hamuru hazırlamaya başlayalım. Bunun için yumurta, tereyağı, ılık suyu kaba alarak karıştırın. Sonrasında unu yavaş yavaş ekleyerek yoğurmaya başlayın. Hamur, ele yapışmayacak kıvama gelene kadar un eklemeye devam edin. Sonrasında on dakika kadar hamuru dinlenmeye alalım. Hamuru hazırlama sırasında pilav da pişmiş ve hazır olacaktır. Başta didiklenmiş tavuk parçalarını ve baharatları pilavın üstüne ekledikten sonra pilavı demlenmeye alalım. Yarım saat kadar sonra kenarları yağlanmış ve yüzeyine bademleri yapıştırdığımız kabın iç kısmına merdane yardımıyla hamuru yerleştiriyoruz. İçine ise pilavı dökerek hamurun kalan kısmını koyalım. Bu şekilde kabı 190 dereceye ısıtılmış fırına yerleştirelim. Hamur altın rengini alana kadar kontrollü bir şekilde pişirelim. Piştiğine kanaat getirdiğiniz zaman fırında alarak 15 dakika bekletelim. Son olarak ise kalıbı geçiş bir tabak üzerine ters çevirelim. Ve perde pilavınız hazır. BİRBİRİNDEN DEĞİŞİK FARKLI PİLAV TARİFİ Ülkemizde çok sevilen ve bir o kadar da tüketilen pilavın bir sürü çeşidi yapılmaktadır. Tutturması diğerlerine göre daha zor olan sade pilav dışında aşağıdaki pilav türleri de aynı keyifle yenilmektedir.