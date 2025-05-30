Kuru temizlemede kan donduran olay! Çamaşırların arasında bebek cesedi bulundu! Skandal gerçek sonradan ortaya çıktı

ABD'nin Louisiana eyaletine bağlı Shreveport kentinde korkunç bir olay yaşandı. kuru temizleme tesisinde çalışanlar, Dallas eyaletinden gelen sevkiyatta çamaşırların arasında mumyalanmış bir bebek cesedi buldu.

ŞİDDETLİ FORMALDEHİT KOKUSU

Alsco Uniforms isimli kuru temizleme şirketinde yaşanan olay dehşete düşürdü. Çalışanlar bebek cesedini bulduktan sonra polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, şiddetli formaldehit kokusu nedeniyle bebeğin embalm (mumyalama) işlemi geçirmiş olabileceğini belirtti.

"İHMAL VAKASI"

Yetkililer, ''K.M.'' baş harflerinin işlendiği tulumla bulunan bebeğin 3 Mayıs’ta hayatını kaybettiğini ve 17 Mayıs’taki cenaze töreninin ardından yakılmasının planlandığını bildirdi. Ayrıca Shreveport Polis Departmanı'ndan Cpl. Chris Bordelon, “Bu açıkça bir ihmal vakasıdır. Sorumluluğun cenaze evi ya da temizlik firmasında olup olmadığı araştırılıyor” dedi.

Bebek cesedi şu anda Caddo Parish Adli Tabip Ofisi’nin gözetiminde. Yetkililer, bebeğin ailesine Dallas’a iadesi için çalışmalar yürütüldüğünü duyurdu. Golden Gate Cenaze Evi ise NBC Dallas-Fort Worth'un yorum talebine yanıt vermedi. Polis yetkilisi Bordelon, “Hiçbir ailenin böyle bir olayla karşı karşıya kalmaması gerekir. Bu son derece üzücü ve kabul edilemez bir durum” diye konuştu.