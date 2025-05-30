Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Kuru temizlemede kan donduran olay! Çamaşırların arasında bebek cesedi bulundu! Skandal gerçek sonradan ortaya çıktı

ABD'nin Louisiana eyaletine bağlı Shreveport kentindeki bir kuru temizleme tesisinde çalışanlar, mumyalanmış bir bebek cesedi buldu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Gerçek ise sonradan ortaya çıktı.

Kuru temizlemede kan donduran olay! Çamaşırların arasında bebek cesedi bulundu! Skandal gerçek sonradan ortaya çıktı
Jale Uslu

ABD'nin Louisiana eyaletine bağlı Shreveport kentinde korkunç bir olay yaşandı. kuru temizleme tesisinde çalışanlar, Dallas eyaletinden gelen sevkiyatta çamaşırların arasında mumyalanmış bir bebek cesedi buldu.

640xauto

ŞİDDETLİ FORMALDEHİT KOKUSU

Alsco Uniforms isimli kuru temizleme şirketinde yaşanan olay dehşete düşürdü. Çalışanlar bebek cesedini bulduktan sonra polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, şiddetli formaldehit kokusu nedeniyle bebeğin embalm (mumyalama) işlemi geçirmiş olabileceğini belirtti.

681-kuru-temizleme-nasil-yapilir

"İHMAL VAKASI"

Yetkililer, ''K.M.'' baş harflerinin işlendiği tulumla bulunan bebeğin 3 Mayıs’ta hayatını kaybettiğini ve 17 Mayıs’taki cenaze töreninin ardından yakılmasının planlandığını bildirdi. Ayrıca Shreveport Polis Departmanı'ndan Cpl. Chris Bordelon, “Bu açıkça bir ihmal vakasıdır. Sorumluluğun cenaze evi ya da temizlik firmasında olup olmadığı araştırılıyor” dedi.

320x180

Bebek cesedi şu anda Caddo Parish Adli Tabip Ofisi’nin gözetiminde. Yetkililer, bebeğin ailesine Dallas’a iadesi için çalışmalar yürütüldüğünü duyurdu. Golden Gate Cenaze Evi ise NBC Dallas-Fort Worth'un yorum talebine yanıt vermedi. Polis yetkilisi Bordelon, “Hiçbir ailenin böyle bir olayla karşı karşıya kalmaması gerekir. Bu son derece üzücü ve kabul edilemez bir durum” diye konuştu.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ultrasonda gördüğü şey olay oldu! Gözyaşlarını tutamadıUltrasonda gördüğü şey olay oldu! Gözyaşlarını tutamadı
Vicdansız anne kızını sattı! Bakın nedeni neymiş! 1110 dolara...Vicdansız anne kızını sattı! Bakın nedeni neymiş! 1110 dolara...

Anahtar Kelimeler:
bebek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Son dakika | Kurban Bayramı öncesi emeklilerin beklediği haber: İkramiye ödemeleri yarın başlıyor! Toplam rakam 57,4 milyar TL

Son dakika | Kurban Bayramı öncesi emeklilerin beklediği haber: İkramiye ödemeleri yarın başlıyor! Toplam rakam 57,4 milyar TL

İzmir'de grevin ikinci günü!

İzmir'de grevin ikinci günü!

Ultrasonda gördüğü şey olay oldu! Gözyaşlarını tutamadı

Ultrasonda gördüğü şey olay oldu! Gözyaşlarını tutamadı

Vicdansız anne kızını sattı! Bakın nedeni neymiş! 1110 dolara...

Vicdansız anne kızını sattı! Bakın nedeni neymiş! 1110 dolara...

Dehşeti yaşadı! Yüzünün yarısı artık yok! Nedeni de...

Dehşeti yaşadı! Yüzünün yarısı artık yok! Nedeni de...

40 yıllık çalışana verilen hediye olay oldu! Patrona tepki yağdı: "Hakaret bu"

40 yıllık çalışana verilen hediye olay oldu! Patrona tepki yağdı: "Hakaret bu"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.