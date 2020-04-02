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Kuruluş Osman 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Osman Bey ve Balgay anlaştı: İttifakımız hayırlı olsun! Kuruluş Osman 17. son bölüm izle

DİZİ HABERLERİ  | 02.04.2020 01:32 | Son Güncelleme

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman 17. son bölümüyle ekrana geldi. Burak Özçivit'in başrolde oynadığı Kuruluş Osman'ın son bölümünde, Osman, Batur'un katilini öğrendi. Finalde ise Balgay ile karşı karşıya gelen Osman Bey, Balgay'ın Dündar ve Alişar ile ilgili gerçekleri açıklamasıyla yeni bir karar aldı. Osman Bey ve Balgay, Alişar ve Dündar'a karşı ittifak yapma kararı aldı. Osman Bey'in 'İttifakımız hayırlı olsun' sözü dikkat çekti. Peki Kuruluş Osman 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerinde Burak Özçivit, Saruhan Hünel, Ragıp Savaş, Ayşegül Günay, Nurettin Sönmez, Özge Törer ve Alma Terzic’in yer aldığı, yapımcılığını Bozdağ Film’in üstlendiği Kuruluş Osman, 1 Nisan Çarşamba akşamı 17. son bölümüyle ekrana geldi. Kuruluş Osman son bölüme Osman Bey ve Balgay'ın sürpriz ittifakı damga vurdu.

OSMAN BEY VE BALGAY ANLAŞTI!

Kuruluş Osman son bölüm finalinde Balgay ve Osman Bey karşı karşıya geldi. Balgay'ın "Dündar Bey hala yaşıyor. Benim Konya'da da Siirt'de de casuslarım var. Önce Gündüz'ü sonra Bamsı'yı öldürecekler en sonunda da seni. İstersen obana git ama gittiğinde Gündüz'ün, Bamsi ve Samsa'nın öldüğünü göreceksin. Babanın postunda Dündar'ı göreceksin emrinde bir Moğol ordusuyla. Ya da ikimiz de hakkımız olanı alıp yolumuza devam edeceğiz. Ya benimle ol Dündar'a ve Alişar'a karşı savaş, ya da obana git öl. Tercih senin Osman" sözleri dikkat çekti.

Osman Bey ise bu sözler karşısında Balgay'a "İttifakımız hayırlı olsun. Anlaştık Balgay seninleyim" dedi.

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KURULUŞ OSMAN 18. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuruluş Osman dizisinin 8 Mart Çarşamba ekrana gelmesi beklenen 18. yeni bölüm fragmanı ise henüz ATV tarafından yayınlanmadı.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Osman Bey, Moğol-Bizans ittifakına engel olabilecek mi? Dündar, Osman Bey’e karşı nasıl bir plan kuracak? Moğolların desteğini arkasına alan Alişar, uç bölgesinde otoritesini yeniden kurabilecek mi? Balgay intikam için neler yapacak? Gündüz Bey, beylik görevinde nasıl zorluklar bekliyor?

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