Kuruluş Osman 22. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Osman Bey hürriyet mücadelesini başlatıyor: O diyarlarda hilalleri gördüm

Başrollerinde Burak Özçivit, Saruhan Hünel, Ragıp Savaş, Ayşegül Günay, Nurettin Sönmez, Özge Törer ve Alma Terzic’in yer aldığı, yapımcılığını Bozdağ Film’in üstlendiği Kuruluş Osman'ın 20 Mayıs Çarşamba ekrana gelecek olan 22. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman daha yayınlandı. Fragmanda gördüğü rüyanın etkisiyle gözyaşlarını tutamayan Osman Bey'in "Öyle bir rüya gördüm ki, göğsümden bir ağaç çıkıp nica diyarların üstünü örttü. O diyarlarda hilalleri gördüm" sözleri dikkat çekiyor.



KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sezonun en çok konuşulan ve izlenen reyting rekortmeni dizisi ‘Kuruluş Osman’ın 20 Mayıs Çarşamba saat 20:30’da ATV’de ekrana gelecek 22’nci bölümünde heyecan zirve yapıyor.



Geçen bölümde Moğollardan kaçarken yaralanan Osman Bey, gördüğü rüyanın ardından Şeyh Edebalı’nın manevi desteğini alarak tüm cephelerde hürriyet mücadelesini başlatıyor. Osman Bey, Dündar-Alişar ittifakının planına nasıl karşılık verecek? Osman Bey ve Bala Hatun arasındaki sürpriz gelişme ne olacak?

Dündar, Kayı Obası’nda planladığı darbe başarılı olacak mı? Osman Bey ve alplerinin Balgay ve Moğollara karşı hamlesi ne olacak? Alişar’la evlenen Aygül, Osman Bey’den intikam almak için ne yapacak?



Tüm bu sorular çarşamba akşamı 20:30’de ATV ekranında ‘Kuruluş Osman’ın 22’nci bölümünde yanıt bulacak.



