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Kuruluş Osman 26. son bölüm izle! Balgay öldü mü? Osman Bey'e Sofia'dan büyük tuzak! Kuruluş Osman 27. ve final bölümü fragmanı yayınlandı!

DİZİ HABERLERİ  | 18.06.2020 03:01 | Son Güncelleme

Kuruluş Osman dizisi 26. son bölümüyle nefesleri kesti. Kuruluş Osman 27. ve sezon finali bölümü fragmanı da yayınlandı. Kuruluş Osman'da Osman Bey, Balgay'dan intikam alacağı sırada Sofia ve Moğollar'ın tuzağına düşüyor. Osman Bey'in Balgay'ı kılıçla yaralaması ise 'Balgay öldü mü?' sorusunu akıllara getirdi. Peki Balgay öldü mü? Yurdaer Okur ayrıldı mı? İşte Kuruluş Osman sezon finali ve 27 . bölüm fragmanı. Kuruluş Osman 26. son bölüm son final sahnesi izle.

Başrollerinde Burak Özçivit, Saruhan Hünel, Ragıp Savaş, Ayşegül Günay, Nurettin Sönmez, Özge Törer ve Alma Terzic’in yer aldığı, yapımcılığını Bozdağ Film’in üstlendiği Kuruluş Osman'ın 24 Haziran Çarşamba ekrana gelecek olan 27. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Kuruluş Osman dizisi sezon finalinde sürpriz gelişmeler yaşanacak. Moğollar ve Sofia'nın tuzağına düşen Osman Bey'in nasıl kurtulacağı merak konusu oldu. Sezon finalinde Yurdaer Okur'un canlandırdığı Balgay'ın ölüp ölmediği de ortaya çıkacak.

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Kuruluş Osman sezon finali bölümüyle 24 Haziran Çarşamba akşamı ATV ekranlarında olacak.

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KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bizans-Moğol ittifakının planını boşa çıkararak Kayı Obası'na yapılan baskını engelleyen Osman Bey, büyük kapışmada yoldaşlarının yaralanmasına şahit olurken; Kulucahisar Kalesi'ni ele geçirerek Sofia'nın zulmüne son vermek için harekete geçiyor.

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Osman Bey, Kulucahisar burçlarına Kayı bayrağını çekebilecek mi? Selcan Hatun, Kayı Obası'ndaki savaştan sağ çıkabilecek mi? Yaralanan Abdurrahman Alp'in akıbeti ne olacak?

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Ağabeyi Konur'u yaralayan Göktuğ cezalandırılacak mı? Aygül, Hazal Hatun'a neden cephe alıyor?

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Osman Bey'in elinden kaçan Sofia'nın yeni planı ne olacak? Savaşı kaybeden Moğollar, nasıl bir taktikle geri dönecek?
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