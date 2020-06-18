Kuruluş Osman 26. son bölüm izle! Balgay öldü mü? Osman Bey'e Sofia'dan büyük tuzak! Kuruluş Osman 27. ve final bölümü fragmanı yayınlandı!

Başrollerinde Burak Özçivit, Saruhan Hünel, Ragıp Savaş, Ayşegül Günay, Nurettin Sönmez, Özge Törer ve Alma Terzic’in yer aldığı, yapımcılığını Bozdağ Film’in üstlendiği Kuruluş Osman'ın 24 Haziran Çarşamba ekrana gelecek olan 27. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Kuruluş Osman dizisi sezon finalinde sürpriz gelişmeler yaşanacak. Moğollar ve Sofia'nın tuzağına düşen Osman Bey'in nasıl kurtulacağı merak konusu oldu. Sezon finalinde Yurdaer Okur'un canlandırdığı Balgay'ın ölüp ölmediği de ortaya çıkacak.

Kuruluş Osman sezon finali bölümüyle 24 Haziran Çarşamba akşamı ATV ekranlarında olacak.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bizans-Moğol ittifakının planını boşa çıkararak Kayı Obası'na yapılan baskını engelleyen Osman Bey, büyük kapışmada yoldaşlarının yaralanmasına şahit olurken; Kulucahisar Kalesi'ni ele geçirerek Sofia'nın zulmüne son vermek için harekete geçiyor.

Osman Bey, Kulucahisar burçlarına Kayı bayrağını çekebilecek mi? Selcan Hatun, Kayı Obası'ndaki savaştan sağ çıkabilecek mi? Yaralanan Abdurrahman Alp'in akıbeti ne olacak?