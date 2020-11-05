Kuruluş Osman 33. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Osman Bey Kulacahisar için harekete geçiyor! Kuruluş Osman 32. son bölümde neler oldu?

Kuruluş Osman dizisi 4 Kasım Çarşamba akşamı 32. son bölümüyle ATV’de ekrana geldi. Yeni sezonda kadrosuna Cüneyt Arkın, Tamer Yiğit, Seray Kaya, Bahtiyar Engin, Erkan Avcı, Kanbolat Görkem Arslan, Seçkin Özdemir, Ahmet Yenilmez, Umut Karadağ, Emin Gürsoy ve Umut Karadağ'ı da katan Kuruluş Osman'ın 11 Kasım Çarşamba ekrana gelecek olan 33. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Flatyos'un kurduğu pusudan Bamsı Bey'in yardımı ile kurtulan Osman Bey; Mönke ve Yavlak Arslan'ın kurduğu tuzağa düşerek esir edilen ağabeyi Savcı Bey'i kurtarmak üzere harekete geçer.

Bamsı Bey, Kayı Obası'na dönerek Ertuğrul Bey'le buluşurken; Nikola ve Flatyos, Göktuğ'un zindandan kaçışına karşılık Gündüz Bey'e sürpriz bir saldırı düzenler ve anlaşmayı bozar.

Yavlak Arslan ise Osman Bey'e karşı Nikola ile ittifaka gider. Geyhatu nökerleriyle birlikte Kayı Obası'na gelir, onu durdurabilecek tek kişi ise Osman Bey'dir.

Dört cepheden kuşatılan Kayı Obası, Moğollara karşı nasıl direnecek? Osman Bey, Geyhatu ve Moğollar'ı durdurmak için nasıl bir plan kuracak?