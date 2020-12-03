Kuruluş Osman 37. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Osman Bey Kulucahisar'ı fethediyor! Kuruluş Osman 36. son bölümde neler oldu?

Kuruluş Osman dizisi 2 Aralık Çarşamba akşamı 36. son bölümüyle ATV’de ekrana geldi. Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı ve yeni sezonda kadrosuna Cüneyt Arkın, Tamer Yiğit, Seray Kaya, Bahtiyar Engin, Erkan Avcı, Kanbolat Görkem Arslan, Seçkin Özdemir, Ahmet Yenilmez, Umut Karadağ, Emin Gürsoy ve Umut Karadağ'ı da katan Kuruluş Osman'ın 9 Aralık Çarşamba ekrana gelecek olan 37. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ağabeyi Savcı ve amcası Dündar'ı Kulucahisar Kalesi'nden kurnaz bir planla kurtaran Osman Bey, Bala Hatun'un kendisine yeni bir eş bulmasına yönündeki tavsiyesinin ardından Targun Hatun'u eş olarak alacağını ilan eder.

Osman Bey tarafından küçük düşürülmenin acısını Flatyos'tan çıkaran Nikola, Yavlak Arslan'dan gelen buluşma teklifini lehine çevirmenin yollarını arar.

Nikola ile barışması için yapılan teklife, hedefine Kulucahisar'ı koyan Osman Bey'in hamlesi çok farklı olacaktır.

Osman Bey, Targun Hatun'la evlenecek mi? Kulucahisar Kalesi geri alınabilecek mi?