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Kuruluş Osman 37. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Osman Bey Kulucahisar'ı fethediyor! Kuruluş Osman 36. son bölümde neler oldu?

03.12.2020 00:47 | Son Güncelleme:
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ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman 36. son bölümüyle ekrana geldi. Son bölümde Osman Bey ve alpleri Kulucahisar Kalesi'ne girmeyi başardı. Kuruluş Osman'ın 37. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Fragmanda Osman Bey'in Kulucahisar'ı alabilmek için yoğun bir savaşın içine giriyor. Kale içinde yaşanan büyük mücadele sonunda zafer kazanılıyor. Osman Bey'in Kulucahisar zaferinin haberi Nikola'ya da ulaşıyor. İşte Kuruluş Osman 37. yeni bölüm fragmanı.

Kuruluş Osman dizisi 2 Aralık Çarşamba akşamı 36. son bölümüyle ATV’de ekrana geldi. Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı ve yeni sezonda kadrosuna Cüneyt Arkın, Tamer Yiğit, Seray Kaya, Bahtiyar Engin, Erkan Avcı, Kanbolat Görkem Arslan, Seçkin Özdemir, Ahmet Yenilmez, Umut Karadağ, Emin Gürsoy ve Umut Karadağ'ı da katan Kuruluş Osman'ın 9 Aralık Çarşamba ekrana gelecek olan 37. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı.

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KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ağabeyi Savcı ve amcası Dündar'ı Kulucahisar Kalesi'nden kurnaz bir planla kurtaran Osman Bey, Bala Hatun'un kendisine yeni bir eş bulmasına yönündeki tavsiyesinin ardından Targun Hatun'u eş olarak alacağını ilan eder.

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Osman Bey tarafından küçük düşürülmenin acısını Flatyos'tan çıkaran Nikola, Yavlak Arslan'dan gelen buluşma teklifini lehine çevirmenin yollarını arar.

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Nikola ile barışması için yapılan teklife, hedefine Kulucahisar'ı koyan Osman Bey'in hamlesi çok farklı olacaktır.

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Osman Bey, Targun Hatun'la evlenecek mi? Kulucahisar Kalesi geri alınabilecek mi?

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Nikola kendisini hayal kırıklığına uğratan Flatyos'a hangi görevi verecek? Bala Hatun, Targun Hatun'un sırrını çözebilecek mi?

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Bamsı Bey, Cerkutay'dan öğrendikleriyle ne yapacak? Osman Bey'in Targun Hatun kararı obada nasıl karşılanacak?

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