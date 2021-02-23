Kuruluş Osman 47. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Osman Bey büyük savaşa hazırlanıyor!

Heyecanla izlenen ikinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinden inmeyen ‘Kuruluş Osman’, 24 Şubat Çarşamba saat 20:00’de yeni bölümüyle atv’de ekranında olacak.

OSMAN BEY BÜYÜK SAVAŞA HAZIRLANIYOR

Çömlekçi İdris’in obadaki hainlerin ismini veremeden infaz edilmesinin ardından hainleri ortaya çıkarmak için harekete geçen Osman Bey, Nikola’nın Konstantinopolis’e çağırıldığı bilgisi alır.

Nikola’yı ele geçirmek için bir baskın planlayan ve savaş hazırlıklarına başlayan Osman Bey, bu kez avını elinden kaçırmamaya kararlıdır.



Papa’nın ajanları Melik ve Süleyman bu istihbaratın Osman Bey’e ulaştığının bilgisini verince, Nikola, Osman Bey’i ters köşeye yatırmak için plan kurar.

MALHUN HATUN VE BALA HATUN ARASINDA SOĞUK RÜZGARLAR

Targun’un ölümünün ardından Kumanların lideri haline gelen Göktuğ, kutsal emanetleri Nikola’ya götürerek onun güvenini kazanmaya çalışır.

Çömlekçi İdris’in ölümünün ardından güvende olduğunu düşünen Dündar Bey yeni bir ittifak arayışına girer.



Alpleriyle birlikte uç bölgesine gelen ve obası için yeni bir yurt bulmak için çalışan Malhun Hatun’a Osman Bey’in ilgisi Bala Hatun’u rahatsız eder.