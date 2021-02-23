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Kuruluş Osman 47. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Osman Bey büyük savaşa hazırlanıyor!

23.02.2021 21:23 | Son Güncelleme:
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Burak Özçivit'in başrolünde oynadığı Atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın 47. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde Bizans’a karşı topyekün savaş ilan eden Osman Bey, alpleriyle birlikte Bizans kuvvetlerinin karşısına dikilecek.

Heyecanla izlenen ikinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinden inmeyen ‘Kuruluş Osman’, 24 Şubat Çarşamba saat 20:00’de yeni bölümüyle atv’de ekranında olacak.

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OSMAN BEY BÜYÜK SAVAŞA HAZIRLANIYOR

Çömlekçi İdris’in obadaki hainlerin ismini veremeden infaz edilmesinin ardından hainleri ortaya çıkarmak için harekete geçen Osman Bey, Nikola’nın Konstantinopolis’e çağırıldığı bilgisi alır.

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Nikola’yı ele geçirmek için bir baskın planlayan ve savaş hazırlıklarına başlayan Osman Bey, bu kez avını elinden kaçırmamaya kararlıdır.

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Papa’nın ajanları Melik ve Süleyman bu istihbaratın Osman Bey’e ulaştığının bilgisini verince, Nikola, Osman Bey’i ters köşeye yatırmak için plan kurar.

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MALHUN HATUN VE BALA HATUN ARASINDA SOĞUK RÜZGARLAR

Targun’un ölümünün ardından Kumanların lideri haline gelen Göktuğ, kutsal emanetleri Nikola’ya götürerek onun güvenini kazanmaya çalışır.

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Çömlekçi İdris’in ölümünün ardından güvende olduğunu düşünen Dündar Bey yeni bir ittifak arayışına girer.

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Alpleriyle birlikte uç bölgesine gelen ve obası için yeni bir yurt bulmak için çalışan Malhun Hatun’a Osman Bey’in ilgisi Bala Hatun’u rahatsız eder.

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Malhun Hatun’un bey kızı tavrı Bala Hatun’la arasında soğuk rüzgarlar esmesine neden olur.

NİKOLA’NIN TAKTİĞİ İŞE YARAYACAK MI?

Osman Bey, Nikola’yı alt edebilmek için nasıl bir taktik kuracak? Nikola, Osman Bey’i tuzağa düşürebilecek mi?

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Bizans kuvvetleri ve Kayı alpleri arasındaki müthiş savaşın galibi kim olacak? Göktuğ, Nikola’nın güvenini kazanabilecek mi?

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Dündar Bey, yeni ittifakında aradığını bulabilecek mi? Malhun Hatun planlarını gerçekleştirebilecek mi? Malhun Hatun ve Bala Hatun arasında neler yaşanacak?

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Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’, atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

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