Kuruluş Osman'a flaş transfer

atv'nin Çarşamba akşamları yayınlanan dizisi Kuruluş Osman ikinci sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürürken kadrosuna yeni isimler eklemeye de devam ediyor.

İkinci sezonda Kuruluş Osman izleyicilerinin karşısına çıkacak yeni oyunculardan biri de Erkan Avcı olacak.

Ünlü oyuncu Erkan Avcı’nın dizide hangi karaktere hayat vereceği ise merak konusu.

Kuruluş Osman kadrosuna ayrıca Cüneyt Arkın'ı katmıştı.



Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği “Kuruluş Osman” yakında atv’de olacak.



