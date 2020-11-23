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Kuruluş Osman'a flaş transfer! Azerbaycanlı kick boksçu Zabit Samedov kadroya katıldı

23.11.2020 21:28 | Son Güncelleme:
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Kuruluş Osman'a flaş transfer! Azerbaycanlı kick boksçu Zabit Samedov kadroya katıldı

ATV'de ekrana gelen Kuruluş Osman ikinci sezonunda sürpriz isimleri ekrana getirmeye devam ediyor. Dizinin dikkat çeken yeni transferi, dünyaca ünlü Azerbaycanlı kick boksçu Zabit Samedov oldu.

Kuruluş Osman dizisinin dikkat çeken yeni transferi, dünyaca ünlü Azerbaycanlı kick boksçı Zabit Samedov oldu. Samedov, Kuruluş Osman’ın bu çarşamba yayınlanacak 35’inci bölümünde ilk kez seyirci karşısına çıkacak.

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Kick boks dünyasının en popüler isimlerinden biri olan, dünya şampiyonu ve Avrupa şampiyonu unvanlarına sahip, katıldığı birçok turnuva ve şampiyonada Türk dünyasının göğsünü kabartan Zabit Samedov, ‘Kuruluş Osman’ dizisiyle birlikte oyunculuğa adım attı.

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Zabit Samedov’un ‘Kuruluş Osman’ kadrosunda yer alması özellikle Türk dünyasında heyecan yaratırken, ünlü kick boksçunun kadroya katıldığını dizinin yapımcısı, senaryo yazarı ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ, sosyal medya hesaplarından şu sözlerle duyurdu: “Tüm dünyada başarılarıyla göğsümüzü kabartan Azerbaycanlı kick boks ustası Zabit Samedov, Kuruluş Osman dizisine katıldı. Can Azerbaycan’a selam olsun. Ordularımız Muzaffer olsun.”

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Yapımcılığını Mehmet Bozdağ’ın; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’, her çarşamba yeni bölümüyle ATV ekranında yayınlanıyor.

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