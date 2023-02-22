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Kuruluş Osman bu akşam var mı yok mu? Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü ne zaman? 22 Şubat ATV yayın akışı

22.02.2023 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrolde ünlü oyuncu Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü araştırılıyor. Birçok televizyon kanalı, 6 Şubat'ta meydana gelen deprem nedeniyle dizilerin ve programların yayınlanmasına ara verdi. Peki Kuruluş Osman bu akşam var mı yok mu? Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü ne zaman? İşte 22 Şubat ATV yayın akışı...

Kuruluş Osman bu akşam var mı yok mu? Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü ne zaman? 22 Şubat ATV yayın akışı

Deprem nedeniyle dizilerin yayınlanmasına ara verilmişti. Dizi yayınlarının yavaş yavaş normale dönmesiyle Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü de merak konusu oldu. Her çarşamba günleri ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü bu hafta da yayınlanmayacak. Peki Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü ne zaman? İşte 22 Şubat ATV yayın akışı...

Kuruluş Osman bu akşam var mı yok mu? Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü ne zaman? 22 Şubat ATV yayın akışı

KURULUŞ OSMAN DİZİSİ BU AKŞAM YOK MU?

Bugün Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü değil tekrarı yayınlanacak. Dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmiyor.

22 ŞUBAT 2023 ATV YAYIN AKIŞI

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Ateş Kuşları

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

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