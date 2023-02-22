Kuruluş Osman bu akşam var mı yok mu? Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü ne zaman? 22 Şubat ATV yayın akışı

Deprem nedeniyle dizilerin yayınlanmasına ara verilmişti. Dizi yayınlarının yavaş yavaş normale dönmesiyle Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü de merak konusu oldu. Her çarşamba günleri ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü bu hafta da yayınlanmayacak. Peki Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü ne zaman? İşte 22 Şubat ATV yayın akışı...
Bugün Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü değil tekrarı yayınlanacak. Dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmiyor.
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Ateş Kuşları
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman