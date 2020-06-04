MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi'nin yaşlılığını Ediz Hun canlandıracak

Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi'nin yaşlılığını Ediz Hun canlandıracak

DİZİ HABERLERİ  | 04.06.2020 16:08 | Son Güncelleme

Engin Altan Düzyatan'ın "Diriliş Ertuğrul" adlı dizide hayat verdiği Ertuğrul Gazi'nin yaşlılığını kimin oynayacağı belli oldu. Efsane karaktere Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun canlandıracak.

Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi'nin yaşlılığını Ediz Hun canlandıracak

Yayınladığı dönem reyting listelerinde fırtına estiren ve final yapan efsane dizi Diriliş Ertuğrul'un devam dizisi olarak ATV'de seyirciyle buluşan ve başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman'a beklenen transfer gerçekleşti. Dizide Ertuğrul Gazi'nin yaşlılığını kimin oynayacağı belli oldu.

EDİZ HUN ERTUĞRUL GAZİ İLE DÖNÜŞ YAPIYOR

Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu anlatan "Diriliş Ertuğrul" dizisinin devamı olan "Kuruluş Osman"ın kadrosuna Yeşilçam'ın usta aktörü Ediz Hun da dahil oldu. Ediz Hun'un yapım şirketiyle prensipte el sıkıştığı öğrenildi.

ediz_hun_kimdir_h362964_19405

Burak Özçivit dizide Ertuğrul Gazi'nin oğlu Osman Gazi'yi canlandırıyor.

HİÇ YÜZÜ GÖSTERİLMEMİŞTİ

Usta oyuncu dizide sık sık adı geçen ancak hiç yüzü gösterilmeyen Ertuğrul Gazi'nin yaşlılığını oynayacak. Dizinin ilerleyen bölümlerinde Burak Özçivit'in hayat verdiği Osman Gazi, Ediz Hun'un canlandırdığı babası Ertuğrul Gazi'yi Konya'da ziyarete gidecek ve ondan nasihatler alacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü spikerden olay yaratan paylaşım Ünlü spikerden olay yaratan paylaşım
Kuzey Yıldızı dizisinde romantik anlar!Kuzey Yıldızı dizisinde romantik anlar!
Mucize Doktor'un Kıvılcım'ı cesur pozlarıyla yürek hoplatıyorMucize Doktor'un Kıvılcım'ı cesur pozlarıyla yürek hoplatıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Prof. Dr. Çilingiroğlu'ndan olay hareket! Stüdyo buz kesti

Prof. Dr. Çilingiroğlu'ndan olay hareket! Stüdyo buz kesti

Karar dün alınmıştı! Yeni dönem başladı

Karar dün alınmıştı! Yeni dönem başladı

Düğün yapacaklar dikkat! Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın uyardı

Düğün yapacaklar dikkat! Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın uyardı

'Gökhan baba oluyor' dedi olay oldu

'Gökhan baba oluyor' dedi olay oldu

Duyan bariyerlere dayandı! Antalya'da karantina gerginliği

Duyan bariyerlere dayandı! Antalya'da karantina gerginliği

Bikinisiyle yakalandı! Kiloları olay oldu

Bikinisiyle yakalandı! Kiloları olay oldu

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Alef dizisi ekrana veda etti!

Alef dizisi ekrana veda etti!

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Mucize Doktor'dan yeni rekor!

Mucize Doktor'dan yeni rekor!

Şevket Çoruh'tan beklenen haber! Tarih belli oldu

Şevket Çoruh'tan beklenen haber! Tarih belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bay Yanlış'ın oyuncuları Can Yaman ve Özge Gürel'den ilk pozlar!

Yeni dizileri için poz verdiler! Sosyal medyada gündem oldular

Müge Anlı'da canlı yayın kazası! Anlı sinirlendi muhabiri uyardı

Muhabirin sorusu sinirlendirdi! Yayını kesti

Kuruluş Osman 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hazal Hatun Zöhre'yi öldürdü mü? Kuruluş Osman 24. son bölüm izle

Kuruluş Osman dizisinde flaş ayrılık!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 28. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Yeni bölüme Kuzey ve Yıldız'ın romantik anları damga vuracak!

Kuzey Yıldızı dizisinde romantik anlar!

Gençliğim Eyvah ne zaman başlıyor? Yayın tarihi açıklandı! İşte Gençliğim Eyvah dizisi konusu ve oyuncuları

Jet Sosyete'den sonra yeni dizide başrol oldu!

Kuruluş Osman'da Hazal Hatun sürprizi! Yeşim Ceren Bozoğlu, Dündar Bey’in eşi Hazal Hatun rolüyle Kuruluş Osman dizisinde!

Ünlü oyuncu Kuruluş Osman dizisine katıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.