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Kuruluş Osman'da Flatyos öldü mü? Seçkin Özdemir diziden ayrıldı mı? Kuruluş Osman 49. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

04.03.2021 02:34 | Son Güncelleme:
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ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman 48. son bölümüyle nefesleri kesti. Burak Özçivit'in Osman Bey karakterini canlandırdığı dizinin son bölümüne Flatyos'un ölümü damga vurdu. Kuruluş Osman'da Flatyos karakterini canlandıran ünlü oyuncu Seçkin Özdemir de diziye veda etti. Kuruluş Osman'ın 49. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Fragmanda diziye yeni katılan Teoman Kumbaracıbaşı'nın canlandırdığı, Osman Bey’in yeni belalısı Moğol komutanı Kara Şaman Togay karakteri dikkat çekiyor.

Kuruluş Osman dizisi 3 Mart Çarşamba akşamı 48. son bölümüyle ATV’de ekrana geldi. Kuruluş Osman son bölümde Seçkin Özdemir'in canlandırdığı Flatyos karakteri Savcı Bey tarafından öldürüldü.

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SEÇKİN ÖZDEMİR'DEN KURULUŞ OSMAN'A VEDA PAYLAŞIMI

Diziye veda eden ünlü oyuncu Seçkin Özdemir de Instagram hesabından bir mesaj paylaştı. Yapım ekibi ve oyuncu arkadaşlarına teşekkür eden Özdemir paylaşımında "2. sezonunda konuk oyuncu olarak yer aldığım Kuruluş Osman dizisine veda zamanı. Hoşçakal Aziz dostum Flatyos" notunu yazdı.

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24 Şubat Çarşamba ekrana gelecek olan 47. yeni bölümünden ilk fragman da yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında Teoman Kumbaracıbaşı, Osman Bey’in yeni belalısı olacak efsanevi Moğol komutanı Kara Şaman Togay karakterine hayat verecek.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM ÖZETİ

Nikola ve Flatyos tarafından tuzağa düşürülerek Alpleriyle birlikte çembere alınan Osman Bey, bir ölüm kalım savaşının ortasında kalır.

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Bayhoca'nın yaralanması ile sarsılan Kayı Alpleri, Bizans kuvvetlerine karşı hayatta kalma mücadelesine girişir. Savcı Bey, Flatyos'un attığı oklarla yaralanan oğlunu savaş meydanından çıkarmaya çalışırken; Osman Bey çemberi yarabilmek için beklenmedik bir hamle yapar.

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OSMAN BEY'İN YENİ BELALISI KARA ŞAMAN TOGAY

Papalık ajanları Melik ve Süleyman'ın teşviki ile uç bölgesine gelen efsanevi Moğol komutanı Kara Şaman Togay, obadaki hainler ve Bizans'la mücadele eden Osman Bey'in yeni bir cephe açmasına neden olur.

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Tüm dengeleri alt üst eden bu gelişmeyle yeni bir fırsat yakaladığını düşünen Nikola, Osman Bey'e karşı intikam yemini eder.

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Osman Bey, Nikola'nın tuzağına düşmesine neden olan haini yakalamak için and içerken; elindeki ipuçlarını değerlendiren Malhun Hatun hainin obanın içinde olduğu konusunda uyarıda bulunur.

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YARALANAN BAYHOCA'NIN AKIBETİ NE OLACAK?

Osman Bey ve Alpleri Bizans kuvvetlerinin kıskacından nasıl kurtulacak?

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Flatyos ve Nikola, savaş meydanından galibiyetle ayrılabilecek mi?

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Yaralanan Bayhoca'nın akıbeti ne olacak? Osman Bey, obadaki haini bulabilecek mi? Uç bölgesine gelen Moğol komutanı Kara Şaman Togay kim?

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Göktuğ ve Togay savaşı nelere sebep olacak? Süleyman ve Melik'in Türkleri uç bölgesinden söküp atmak için kurduğu plan ne?

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Malhun Hatun ve Bala Hatun arasındaki gerilim nasıl sonuçlanacak?

Malhun Hatun hainin bulunması için nasıl bir strateji izleyecek, elindeki ipuçlarını Osman Bey'le paylaşacak mı? Dündar Bey planında başarılı olabilecek mi?

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Burak Özçivit
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