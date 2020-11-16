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Kuruluş Osman dizisine bomba transfer

16.11.2020 16:24 | Son Güncelleme:
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Kuruluş Osman dizisine bomba transfer

İkinci sezonunda yine adından sıkça söz ettiren ve reyting listelerinde zirvede yer alan atv'nin iddialı dizisi ‘Kuruluş Osman’ın oyuncu kadrosuna yeni bir isim katıldı.

Sezon başında oyuncu kadrosuna katılan ünlü ve usta isimlerle adından sıkça söz ettiren dizinin 34’üncü bölümünde diziye dahil olan genç oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat, bu çarşamba ilk kez ‘Kuruluş Osman’ izleyicilerinin karşısına çıkacak.

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Yapımcılığını Mehmet Bozdağ’ın; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’, 18 Kasım Çarşamba akşamı yayınlanacak 34’üncü bölümüyle çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam edecek.

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Namlı bir Peçenek beyinin kızı olan karakteriyle hikayeye dahil olan Zeynep Tuğçe Bayat, kendisini tutsaklıktan kurtaran Osman Bey’le birlikte obaya gelerek dengeleri hayli değiştirecek.

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