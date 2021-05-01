Kuruluş Osman’ın Hazal Hatun’u Yeşim Ceren Bozoğlu’ndan mayolu poz

Yeşim Ceren Bozoğlu, Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Hazal Hatun rolüyle ekranlarda boy gösteriyor. 60 kilo vererek fit bir görünüme kavuşan oyuncu, kendisi gibi oyuncu olan arkadaşı Seray Kaya ile birlikte tatile çıktı.

Kapanma öncesi tatile çıkan ve denizin ile güneşin tadını çıkartan ünlüler kervanına oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, sosyal medya hesabından tatil fotoğraflarını da atmayı ihmal etmedi.

YEŞİM CEREN BOZOĞLU MAYOLU POZUNU PAYLAŞTI

2017 yılında mide küçültme ameliyatı olan ve iki yıl içerisinde 60 kilo veren oyuncu, yeni haliyle adeta bambaşka birine dönüştü. Fit görüntüsüyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu şimdilerde meslektaşı Seray Kaya ile keyifli bir tatil yapıyor. Eğlenceli anlarını Instagram hesabından yayınlayan oyuncu, son olarak mayolu bir pozunu paylaştı. Paylaşımına "Göbek adım Tinker Bell" notunu yazan Bozoğlu'nun paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.





