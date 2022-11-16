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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eski aşkını görenler gözlerine inanamadı! Akasya Durağı'nın yıldızı çıktı

16.11.2022 20:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burak Özçivit, şu sıralar Kuruluş Osman dizisiyle gündemde yer alıyor. Güzel oyuncu Fahriye Evcen ile 2017 yılında nikah masasına oturan Burak Özçivit'in Karan adında bir oğlu ve henüz dünyaya gelmeyen bir bebeği bulunuyor. Burak Özçivit'in bir dönem uzun soluklu aşk yaşadığı ünlü oyuncuyu görenler gözlerine inanamadı.

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eski aşkını görenler gözlerine inanamadı! Akasya Durağı'nın yıldızı çıktı

Başarılı oyuncu Burak Özçivit ve Fahriye Evcen 2017 yılında nikah masasına oturup 2019 yılında çocuk sahibi oldular. Burak Özçivit, Fahriye Evcen'den önce bir dönem Ceylan Çapa ile aşk yaşamıştı. Öte yandan Özçivit'in Akasya Durağı dizisinde de rol alan ünlü ir oyuncuyla uzun süreli birliktelik yaşadıkları ortaya çıktı.

ESKİ SEVGİLİSİ DE ÜNLÜ ÇIKTI

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in Fahriye Evcen ile evlenmeden önce yaşadığı Ceylan Çapa ile olan aşkı biliyordu. Özçivit'in ünlü oyuncu olan ve Akasya Durağı dizisinde de rol almış olan Zeynep Dörtkardeşler ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

burak özçivit zeynep dörtkardeşler

6 yıl kadar süren ilişkileri nikah masasına varmadan biten Burak Özçivit ve Zeynep Dörtkardeşler çiftinin neden ayrıldığı bilinmiyor.

burak özçivit fahriye evcen

Zeynep Dörtkardeşler bu ayrılığı sonrası Alp Kırşan ile dünyaevine girdi ve iki çocuğu bulunuyor. Burak Özçivit ise Fahriye Evcen ile 5 yıldır süren evliliklerinde ikinci çocuklarını bekliyorlar.

burak özçivit fahriye evcen özçivit


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