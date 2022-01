Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in kız kardeşini gören şaşıp kaldı! ''Burak'ın kadın hali gibi!''

Kadrosunda Burak Özçivit, Özge Törer ve Yıldız Çağrı Atiksoy gibi isimlerin yer aldığı Kuruluş Osman dizisi, her hafta izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Dizinin başrol oyuncusu Burak Özçivit'in kız kardeşi Burçun Özçivit'in abisine olan benzerliği sosyal medyada olay oldu.

1984 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Burak Özçivit, Marmara Üniversitesi'nde Fotoğrafçılık eğitimi aldı.

2005 yılında katıldığı Best Model of Turkey'den birinci olarak ayrılan Özçivit, Best Model of Worl'de ikinci oldu.

Baba Ocağı, Eksi 18 ve Zoraki Koca gibi dizilerle oyunculuk kariyerine adım atan Burak Özçivit; Kardeşim Benim, Aşk Sana Benzer, Muhteşem Yüzyıl, Kara Sevda ve Küçük Sırlar gibi yapımlarda kamera karşısına geçti.

2013-2014 yılları arasında yayınlanan Çalıkuşu dizisindeki partneri Fahriye Evcen ile mutlu bir evliliği olan Burak Özçivit'in, 'Karan' adında bir oğlu bulunuyor.

KIZ KARDEŞİYLE BENZERLİĞİ ŞAŞIRTTI

Burak Özçivit'in kız kardeşi Burçun Özçivit, görenleri şaşırttı.

Burçun Özçivit'in paylaşımlarına, ''Burak'ın kadın hali gibi'', ''Abine ne kadar benziyorsun'' ve ''Ben esmer güzeli diye buna derim'' gibi yorumlar yapılıyor.

Burçun Özçivit, 2014-2019 yılları arasında Ahmet Deniz ile evli kaldı.

Bir kız çocuğu annesi olan Burçun Özçivit, hayatına dair kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Burçun Özçivit'in Instagram'da 250 bini aşkın takipçisi bulunuyor. İşte Burçun Özçivit'in Instagram paylaşımları...