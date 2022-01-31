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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in kız kardeşini gören şaşıp kaldı! ''Burak'ın kadın hali gibi!''

31.01.2022 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman ile fırtınalar estiren yakışıklı oyuncu Burak Özçivit'in kardeşi Burçun Özçivit'i görenler şaşıp kaldı.

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in kız kardeşini gören şaşıp kaldı! ''Burak'ın kadın hali gibi!''

Kadrosunda Burak Özçivit, Özge Törer ve Yıldız Çağrı Atiksoy gibi isimlerin yer aldığı Kuruluş Osman dizisi, her hafta izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Dizinin başrol oyuncusu Burak Özçivit'in kız kardeşi Burçun Özçivit'in abisine olan benzerliği sosyal medyada olay oldu.

1984 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Burak Özçivit, Marmara Üniversitesi'nde Fotoğrafçılık eğitimi aldı.

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in kız kardeşini gören şaşıp kaldı! ''Burak'ın kadın hali!''

2005 yılında katıldığı Best Model of Turkey'den birinci olarak ayrılan Özçivit, Best Model of Worl'de ikinci oldu.

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in kız kardeşini gören şaşıp kaldı! ''Burak'ın kadın hali!''

Baba Ocağı, Eksi 18 ve Zoraki Koca gibi dizilerle oyunculuk kariyerine adım atan Burak Özçivit; Kardeşim Benim, Aşk Sana Benzer, Muhteşem Yüzyıl, Kara Sevda ve Küçük Sırlar gibi yapımlarda kamera karşısına geçti.

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in kız kardeşini gören şaşıp kaldı! ''Burak'ın kadın hali!''

2013-2014 yılları arasında yayınlanan Çalıkuşu dizisindeki partneri Fahriye Evcen ile mutlu bir evliliği olan Burak Özçivit'in, 'Karan' adında bir oğlu bulunuyor.

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in kız kardeşini gören şaşıp kaldı! ''Burak'ın kadın hali!''

KIZ KARDEŞİYLE BENZERLİĞİ ŞAŞIRTTI

Burak Özçivit'in kız kardeşi Burçun Özçivit, görenleri şaşırttı.

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in kardeşini gören şaşıp kaldı! ''Burak'ın kadın hali!''

Burçun Özçivit'in paylaşımlarına, ''Burak'ın kadın hali gibi'', ''Abine ne kadar benziyorsun'' ve ''Ben esmer güzeli diye buna derim'' gibi yorumlar yapılıyor.

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in kardeşini gören şaşıp kaldı! ''Burak'ın kadın hali!''

Burçun Özçivit, 2014-2019 yılları arasında Ahmet Deniz ile evli kaldı.

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in kardeşini gören şaşıp kaldı! ''Burak'ın kadın hali!''

Bir kız çocuğu annesi olan Burçun Özçivit, hayatına dair kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in kardeşini gören şaşıp kaldı! ''Burak'ın kadın hali!''

Burçun Özçivit'in Instagram'da 250 bini aşkın takipçisi bulunuyor. İşte Burçun Özçivit'in Instagram paylaşımları...

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in kardeşini gören şaşıp kaldı! ''Burak'ın kadın hali!''

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in kardeşini gören şaşıp kaldı! ''Burak'ın kadın hali!''

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in kardeşini gören şaşıp kaldı! ''Burak'ın kadın hali!''

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in kardeşini gören şaşıp kaldı! ''Burak'ın kadın hali!''

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in kardeşini gören şaşıp kaldı! ''Burak'ın kadın hali!''

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Kuruluş Osman dizisi Burak Özçivit
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