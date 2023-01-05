Kuruluş Osman İsmihan Sultan kimdir, kaç yaşında? Deniz Barut'un canlandırdığı İsmihan Sultan kimdir, nasıl öldü?

İsmihan Sultan karakterini AT'deki Kuruluş Osman dizisinde Deniz Barut canlandırmaktadır. Tarihte, Veziriazam Sokullu Mehmed Paşa'nın eşi olan İsmihan Sultan, III. Murad'ın kız kardeşi olarak bilinir. İsmihan Sultan karakterine hayat veren Deniz Barut, şarkıcı Derya Uluğ'a benzerliği nedeniyle karıştırılmaktadır. Deniz Barut, 19 Mart 1983 yılında Denizli'de dünyaya gelmiştir. Peki, Kuruluş Osman'ın İsmihan Sultan'ı Deniz Barut kimdir? Tarihte İsmihan Sultan'ın yeri nedir? İşte ayrıntılar...

KURULUŞ OSMAN İSMİHAN SULTAN KİMDİR?

Veziriazam Sokullu Mehmed Paşa'nın eşidir ve III. Murad'ın kız kardeşidir. İsmi bazı kaynaklarda İsmihan Sultan olarak da geçmektedir. Sokullu Mehmet Paşa'yla iki çocuğu oldu, bunlar Sultanzâde İbrahim Bey ve Gülruh Hanımsultan'dır.

DENİZ BARUT KİMDİR?

Deniz Barut, 19 Mart 1983 yılında Denizli'de dünyaya gelmiştir. İzmir Ege Üniversitesi Spor Akademisi mezunudur. Deniz Barut, 1997 yılında Elite Model Look güzellik yarışmasına katılmış ve yarışmada ikinci olmuştur. Podyumların ardından Kaybolan Yıllar isimli dizi ile oyunculuk kariyerine adım atan Deniz Barut daha sonra Lale Devri, Kara Para Aşk ve Anneler ile kızları dizilerinde rol almıştır. 2005 yılında ilk görüşte aşık olduğunu söylediği yönetmen Şafak Bakkalbaşıoğlu ile evlenen ancak 2019 yılında boşanan Deniz Barut'un bu evliliğinden Kuzey ve Uzay adında iki erkek çocuğu vardır.

ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

Diziler:

2018 - 2019 Avlu

2019 - Hekimoğlu

2020 - Sol Yanım

2021 - Destan

2022 - Kuruluş Osman

Filmler:

2017 - Poyraz Karayel: Küresel Sermaye

2018 - Nezih Bir Film

2019 - Sesinde Aşk Var

2020 - Baba Parası

