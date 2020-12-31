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Kuruluş Osman ve Sadakatsiz yarışı... 30 Aralık 2020 Çarşamba reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

Seray Üstün Seray Üstün 31.12.2020 11:56 | Son Güncelleme:
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Kuruluş Osman ve Sadakatsiz yarışı... 30 Aralık 2020 Çarşamba reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

30 Aralık 2020 Çarşamba günü televizyonda yayınlanan programların ve dizilerin ne kadar reyting aldığını, diğer vatandaşlar tarafından da izleyip izlenmediğini merak ediyoruz. En çok 30 Aralık Çarşamba günü reyting sonuçları açıklanıyor. Peki 30 Aralık 2020 Çarşamba akşamı TV'de hangi programlar vardı ve nasıl yarıştılar?

30 Aralık Çarşamba akşamı TV'de birbirinden güzel programlar ve diziler kıyasıya reyting için yarıştı. Bilindiği üzere bir dizi/program diğer vatandaşlar tarafından da çok izlendiği takdirde ekranlarda kalma ömrü uzuyor. Bu sebepten vatandaşlar bir önceki gün izlediği dizi ya da programların ne kadar reyting aldığını öğrenmek istiyor. 30 Aralık 2020 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı araştıran vatandaşlar, önceki akşamın reytinglerinde en çok izlenen programın hangisi olduğunu öğrenmek istiyor.

Dün akşam önceki haftalara göre en çok izlenenlerden; Yol Arkadaşım, Kuruluş Osman, Sadakatsiz, Zümrüdüanka, Bayi Toplantısı, Doğduğun Ev Kaderindir ve Benim Adım Melek ekrana geldi. İşte dün akşamki reyting sonuçları açıklamadan yayınlanan diziler ve programlar...

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DÜN AKŞAM TV'DE NELER VARDI?

Koronavirüs salgınından dolayı evde vakit geçiren vatandaşlar TV programlarını izleyerek zaman geçirmeye çalışıyor. Peki Çarşamba günü hangi diziler ve programlar kıyasıya yarıştı?

ATV'de öğleden sonra Esra Erol’da programı yayınlandı. Ardından ise ATV Ana Haber Bülteni yayınlandı. Akşam kuşağında ise Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü izleyicisinin karşısına çıktı.

Star TV’de Ana Haber Bülteni’nden sonra Bayi Toplantısı filmi ekrana geldi.

Fox TV’de öğle kuşağında Zuhal Topal’la Sofrada ardından ise Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber Bülteni ekrana geldi. Akşam kuşağında ise Zümrüdüanka dizisinin yeni bölümü seyircisiyle buluştu.

TV 8’de öğle kuşağında Doya Doya Moda seyircisinin karşısına çıktı. Akşam kuşağında ise Doğduğun Ev Kaderindir ekrana geldi.

TRT 1 ekranlarında ise akşam kuşağında, kısa sürede reyting rekorları kıran Benim Adım Melek dizisi izleyici ile buluştu.

Show TV'de akşam kuşağında, izleyiciyi ekranlara kilitleyen Yol Arkadaşım filmi yayınlandı.

30 ARALIK ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI

TV ekranlarının iddialı dizileri dün akşam kıyasıya yarıştı. 30 Aralık 2020 Çarşamba reytingler belli oldu mu araştıran vatandaşlara, dün akşam yayınlanan dizi ve programların total reyting sonuçlarını araştırıyor. 30 Aralık Çarşamba total reyting rakamları açıklandı.

30 Aralık Çarşamba total reyting sıralaması şöyle oldu;

  • ATV ekranlarına gelen Kuruluş Osman dizisi totalde en çok izlenen dizi oldu ve ilk sıraya yerleşti.
  • Kanal D ekranlarına gelen Sadakatsiz dizisi ise en çok izlenenler sırasında ikinciliği aldı.
  • Fox TV’nin sevilen haber programı Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber ise en çok izlenenler listesinde üçüncü sırayı aldı.
  • Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi Sadakatsiz’in özet bölümü ise en çok izlenenler listesinde dördüncü sıradan girdi.
  • ATV ekranlarına gelen Esra Erol’da programı ise total reyting sıralamasında beşinci olarak yerini aldı.

AB reyting listesinde ise ilk sırada Sadakatsiz, ikinci sırada Kuruluş Osman, üçüncü sırada Sadakatsiz dizisinin özet bölümü ve dördüncü Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber yerini aldı. Beşinci sıraya ise Doğduğun Ev Kaderindir dizisi yerleşti.

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