TV yayın akışı 31 Aralık 2020 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 31 Aralık Perşembe TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 31 Aralık Perşembe kanalların yayın akışında neler var? 31 Aralık Perşembe Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yılbaşı gecesinde televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 31 Aralık Perşembe günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 31 Aralık TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
06:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
08:00 Kendine İyi Bak
09:45 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler
11:30 Yeni Gelin
12:45 Milyarder
15:15 Yılbaşı Sürprizi
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel
00:15 Yeni Yıl Klip Show
02:45 Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel
04:00 Yılbaşı Sürprizi
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:30 Maide’nin Altın Günü (Yerli Sinema)
02:35 Kardeşim Benim 2 (Yerli Sinema)
04:55 E.T (Yabancı Sinema)
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
15:45 Yatıya Misafirim Var
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2- Yılbaşı Özel
00:30 Neredesin Firuze (Yerli Sinema)
02:45 Kahpe Bizans (Yerli Sinema)
04:15 Yatıya Misafirim Var
08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:45 Aşk Yeniden
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Şahane Hayaller
22:00 Kafalar Karışık (Yerli Sinema)
00:00 İlk Buluşma
01:00 Şahane Hayaller
03:00 Kafalar Karışık
07:00 Yerli Dizi Tekrar
09:45 Demet ve Alişan İle Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:30 Söz
18:30 Star Ana Haber
20:00 İbo Show (Yeni Bölüm)
01:00 Yerli Dizi Tekrar
03:30 Demet ve Alişan İle Sabah Sabah
05:30 Geniş Aile
06:00 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Kırmızı Oda
11:30 Doğduğun Ev Kaderindir
14:15 Doya Doya Moda
20:00 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel
00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular
02:30 Doya Doya Moda
04:30 8x8
05:15 Bilginiz Olsun
05:40 Seksenler
06:35 Acemi Anneler
08:00 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:00 Türkan Hanım’ın Konağı
11:00 Kalk Gidelim
13:30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:45 Acemi Anneler
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
20:00 Kalk Gidelim
00:40 1’de Nostalji
02:35 Yeni Hayat (Yerli Sinema)
04:10 1’de Nostalji
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