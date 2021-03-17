Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izle, Cerkutay ihanet etti mi?

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, her Çarşamba saat 20:00'da izleyenleri ekrana kilitlemeye devam ediyor. 49. bölümde Osman Bey, Söğüt'te bir araya gelecek Toy için Türk obalarının beylerine çağrıda bulunmuştu. Peki Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Kuruluş Osman son bölüm özeti ve detaylar...

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI (50. BÖLÜM)

Kuruluş Osman dizisinin yeni bölüm fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM ÖZETİ

Kara Şaman Togay'ın uç bölgesine gelerek dengeleri değiştirmesinin sonrasında Türk obalarının birliğini sağlamak için harekete geçen Osman Bey, Söğüt'te toplanacak olan Toy için Türk obalarının beylerine çağrıda bulundu. Malhun Hatun ile babası Umur Bey'in de katıldığı toy için üst düzey güvenlik önlemleri alınmasına rağmen, Süleyman ve Melik'in desteğiyle içeriye sızan Kara Şaman Togay, Toy'a saldırı düzenledi. Düzenlediği Toy'da böyle bir saldırının gerçekleşmesi Osman Bey'e güvenin sarsılmasına sebep olurken Malhun Hatun ise yaralanan babasının hesabını sormak için Togay'ın peşine düştü. Osman Bey,saldırının arkasında kimin olduğunu öğrenmek ve obadaki haini ortaya çıkarmak için bir plan kurdu. Obadaki hainin Dündar Bey olabileceği ihtimali üzerine Savcı Bey, Bayhoca'nın ölümünün cezasını bizzat kendisi vermek istedi. Kara Şaman Togay'ın pusu kurmuş olduğu izini süren Malhun Hatun ise tuzağa düştü ve Togay tarafından yaralandı.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI (50. BÖLÜM)

Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü için yayınlanan 2. fragmanı aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.



