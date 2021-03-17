MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izle, Cerkutay ihanet etti mi?

Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izle, Cerkutay ihanet etti mi?

17.03.2021 15:48 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izle, Cerkutay ihanet etti mi?

ATV'de yayınlanan ve ilgiyle izlenilen Kuruluş Osman dizisi, her Çarşamba saat 20:00'da izleyenleri ekrana kilitlemeyi başarıyor. Son bölümde Osman Bey, Söğüt'te toplanacak Toy için Türk obalarının beylerine çağrıda bulunmuştu. Peki Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Kuruluş Osman son bölüm özeti, yeni fragmanı ve detaylar...

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, her Çarşamba saat 20:00'da izleyenleri ekrana kilitlemeye devam ediyor. 49. bölümde Osman Bey, Söğüt'te bir araya gelecek Toy için Türk obalarının beylerine çağrıda bulunmuştu. Peki Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Kuruluş Osman son bölüm özeti ve detaylar...

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI (50. BÖLÜM)

Kuruluş Osman dizisinin yeni bölüm fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM ÖZETİ

Kara Şaman Togay'ın uç bölgesine gelerek dengeleri değiştirmesinin sonrasında Türk obalarının birliğini sağlamak için harekete geçen Osman Bey, Söğüt'te toplanacak olan Toy için Türk obalarının beylerine çağrıda bulundu. Malhun Hatun ile babası Umur Bey'in de katıldığı toy için üst düzey güvenlik önlemleri alınmasına rağmen, Süleyman ve Melik'in desteğiyle içeriye sızan Kara Şaman Togay, Toy'a saldırı düzenledi. Düzenlediği Toy'da böyle bir saldırının gerçekleşmesi Osman Bey'e güvenin sarsılmasına sebep olurken Malhun Hatun ise yaralanan babasının hesabını sormak için Togay'ın peşine düştü. Osman Bey,saldırının arkasında kimin olduğunu öğrenmek ve obadaki haini ortaya çıkarmak için bir plan kurdu. Obadaki hainin Dündar Bey olabileceği ihtimali üzerine Savcı Bey, Bayhoca'nın ölümünün cezasını bizzat kendisi vermek istedi. Kara Şaman Togay'ın pusu kurmuş olduğu izini süren Malhun Hatun ise tuzağa düştü ve Togay tarafından yaralandı.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI (50. BÖLÜM)

Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü için yayınlanan 2. fragmanı aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şoförün yüzüne öksürdü yıllarca hapis yatabilir! Şoförün yüzüne öksürdü yıllarca hapis yatabilir!
Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm fragmanıDoğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm fragmanı
Herkes onu yarışmadan hatırlıyor!Herkes onu yarışmadan hatırlıyor!
Anahtar Kelimeler:
atv Kuruluş Osman dizisi Burak Özçivit
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Erkek olduğu iddia edildi! Açıklaması...

Erkek olduğu iddia edildi! Açıklaması...

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

MİT dizisi Teşkilat'a damga vuran final sahnesi! Sosyal medyayı salladı

MİT dizisi Teşkilat'a damga vuran final sahnesi! Sosyal medyayı salladı

Bomba gönderme! 'Sapyoseksüel kadınlar...'

Bomba gönderme! 'Sapyoseksüel kadınlar...'

'Sanal cinsel ilişki' pozu olay oldu

'Sanal cinsel ilişki' pozu olay oldu

Diğer Haberler

Sadakatsiz’in son bölüm fragmanı yayınlandı | Volkan, Derin'den boşanacak mı?

Sadakatsiz’in son bölüm fragmanı yayınlandı

Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm fragman | Silahlar patlıyor!

Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm fragmanı

Yasak Elma'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Dizi neden 5 yıl geriye gitti?

Yasak Elma'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 186. son bölüm final sahnesi! EDHO'da Çakırbeyliler Tuncay'ın mekanını havaya uçurdu!

EDHO'ya damga vuran final! Çakırbeyliler'den büyük intikam!

Savaşçı ne zaman başlayacak? İşte Savaşçı dizisinin yeni bölüm fragmanı

Savaşçı ne zaman başlıyor?

Masumlar Apartmanı 26. son bölümde duygusal final sahnesi! Naci'nin gidişi Safiye'yi yıktı

Masumlar Apartmanı'nda duygulandıran final! Safiye terk edildi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.