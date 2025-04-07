Kuruyemiş skandalı gündemde! Satın aldığı paketi açınca büyük şaşkınlık yaşadı! "Helal kazanç mı bu?"

Son günlerde sosyal medyada yayılan kuruyemiş videoları gündem oldu. Bazı kullanıcılar, dinlenme tesislerinde satın aldıkları kuruyemiş paketlerinin içinin dolu gözükmesi için doldurulduğunu iddia etti.

Mmalatya'dan kardeşinin 400 TL'ye kuruyemiş paketi aldığını belirten kullanıcı paketi açınca tahtalarla kat kat yapılıp doldurulduğunu gördü.

"HELAL KAZANÇ MI BU?"

Kullanıcı gördüğü manzara karşısında sinirlenerek isyan etti. "İnsan utanır bunu vermeye. Ne bu sanat eseri mi? Helal kazanç mı? Malatya'da isim yapmışsınız. Bu ne? Kazandığınız parayı da çocuğunuza yedireceksiniz." dedi.

Sosyal medyadan gelen yorumlar: