Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Kuruyemiş skandalı gündemde! Satın aldığı paketi açınca büyük şaşkınlık yaşadı! "Helal kazanç mı bu?"

Kuruyemiş skandalı gündemde! Satın aldığı paketi açınca büyük şaşkınlık yaşadı! "Helal kazanç mı bu?"

Jale Uslu Jale Uslu Muhabir
07.04.2025 13:00
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kardeşinin Malatya'dan getirdiği kuruyemiş paketini açan bir kullanıcı yayınladığı videoyla gündem oldu. Paketin çoğunun boş olduğunu gören adam isyan etti. "Helal kazanç mı bu?" diyerek sinirlendi.

Kuruyemiş skandalı gündemde! Satın aldığı paketi açınca büyük şaşkınlık yaşadı! "Helal kazanç mı bu?"

Son günlerde sosyal medyada yayılan kuruyemiş videoları gündem oldu. Bazı kullanıcılar, dinlenme tesislerinde satın aldıkları kuruyemiş paketlerinin içinin dolu gözükmesi için doldurulduğunu iddia etti.

Ekran görüntüsü 2025-04-07 124632

Mmalatya'dan kardeşinin 400 TL'ye kuruyemiş paketi aldığını belirten kullanıcı paketi açınca tahtalarla kat kat yapılıp doldurulduğunu gördü.

Ekran görüntüsü 2025-04-07 125005

"HELAL KAZANÇ MI BU?"

Kullanıcı gördüğü manzara karşısında sinirlenerek isyan etti. "İnsan utanır bunu vermeye. Ne bu sanat eseri mi? Helal kazanç mı? Malatya'da isim yapmışsınız. Bu ne? Kazandığınız parayı da çocuğunuza yedireceksiniz." dedi.

Ekran görüntüsü 2025-04-07 125128

Sosyal medyadan gelen yorumlar:

Ekran görüntüsü 2025-04-07 125415

Ekran görüntüsü 2025-04-07 125231

Ekran görüntüsü 2025-04-07 125245

Ekran görüntüsü 2025-04-07 125310

Ekran görüntüsü 2025-04-07 125345

Mynet'in Sesi
Bu da oldu! Yapay zekayla nişanlandı! Bu da oldu! Yapay zekayla nişanlandı!
Dedesinin küllerini yedi! O anlar viral oldu!Dedesinin küllerini yedi! O anlar viral oldu!
Anahtar Kelimeler:
kuruyemiş Malatya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Akaryakıt fiyatlarında Cumhuriyet tarihinde bir ilk!

Akaryakıt fiyatlarında Cumhuriyet tarihinde bir ilk!

Piyasalar kıpkırmızı, teknoloji devleri adeta 'kıyameti' yaşıyor! Türkiye uyarısı: "Kaçınılmaz olacak"

Piyasalar kıpkırmızı, teknoloji devleri adeta 'kıyameti' yaşıyor! Türkiye uyarısı: "Kaçınılmaz olacak"

Kuruyemiş skandalı! Satın aldığı paketi açınca... "Helal kazanç mı bu?"

Kuruyemiş skandalı! Satın aldığı paketi açınca... "Helal kazanç mı bu?"

Her gün milyonlarca insan kullanıyor! Bakın içinden ne çıktı...

Her gün milyonlarca insan kullanıyor! Bakın içinden ne çıktı...

Maydanoz aldı, poşeti açınca isyan etti! Bilmeden yemeyin...

Maydanoz aldı, poşeti açınca isyan etti! Bilmeden yemeyin...

Annesini son yolculuğuna uğurlarken kabusu yaşadı

Annesini son yolculuğuna uğurlarken kabusu yaşadı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.