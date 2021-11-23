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Hayatlarını tamamen değiştirdiler! Kira ödemekten bıkan çift teknede yaşamaya karar verdi

23.11.2021 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sheffield’de yaşayan 26 yaşındaki Amy Cross ve 29 yaşındaki erkek arkadaşı Wesley Arthur, kira ödemekten sıkılınca alternatif bir yol buldular. Şehir hayatının masraflarına dayanamayan çift biriktirdikleri parayla bir tekne satın aldı ve orada yaşamaya karar verdi. Çift yeni hayatları sayesinde her ay 699 sterlin (yaklaşık 12 bin TL) tasarruf etmeyi başardı.

Hayatlarını tamamen değiştirdiler! Kira ödemekten bıkan çift teknede yaşamaya karar verdi

Tam zamanlı olarak düzenli bir işte çalışan Amy Cross ve Wesley Arthur, hayatlarının tekdüze bir hale bürünmesinden şikayet etmeye başladı. İşlerinden arta kalan zamanda sadece yemek yemek ve uyumak için fırsat bulduklarını dile getiren çift, ev kirası ve diğer masrafları ödemek adına çalıştıklarını fark etti. Hayattan keyif almak için radikal bir karar veren ikili ilk olarak evlerini değiştirmek için para biriktirmeye başladı. Kendilerine küçük bir tekne alan çift yeni hayatlarının bir sonraki adımında ise işlerinden ayrılmayı tercih etti. İkili şimdi teknedeki hayatlarını sosyal medya hesabından takipçilerine sunuyor aynı zaman YouTube ve Twitch yayınları yaparak gelir elde ediyorlar.

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“YENİ YAŞAM TARZIMIZA AŞIK OLDUM”

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Tekne yaşantısına geçmeden önce arabalarını sattıklarını dile getiren ikili artık daha az giderleri olduğunu itiraf etti. Amy, “Teknemize geçtiğimizden beri ödeyeceğimiz çok daha az şey var. İkimiz de tekrarlayan yaşam döngüsünden, çalışmaktan, uyumaktan ve yemek yemekten ve ardından hafta sonları keşfetmeye çalışmaktan bıkmıştık. Şimdi evimizde istediğimiz yerde ve zamanda istediğimi her şeyi yapabiliyoruz. Yeni yaşam tarzımıza aşık oldum” dedi.

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“TEKNEYİ KENDİ ZEVKİMİZE GÖRE DİZAYN ETTİK”

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Tekne yaşamına geçmeden önce sadece 1 haftalığına kiralık bir teknede yaşadıklarını ifade eden çift, biriktirdiği para ve banka kredisi sayesinde kendilerine küçük bir tekne satın almayı başardı. Tekneyi kendi zevklerine göre yeniden dizayn ettikleri ifade eden ikili bütün ihtiyaçlarına cevap veren bir sistem oluşturduklarını belirtti.

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Çiftin teknesinde tam boy fırını bulunan bir mutfak, çift kişilik yatak odası, çalışmaları gerektiğinde bir çalışma masası, üç kişilik bir kanepe, sıcak su ünitesi, tuvalet ve bir banyo bulunuyor. Devamlı olarak hareket halindeki teknede çift, köpekleri Rufus ve tavşanları Rupert ile birlikte yaşıyor.

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