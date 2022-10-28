Küs eş anlamlısı nedir? Küs kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kökeni Türkçe olan kelimelerden biri olan küs kelimesi, insanların birbirleriyle tek taraflı ya da karşılıklı olarak kısa bazen de uzun süreli bir şekilde konuşmayarak kırgınlıklarını ifade eder. Küs kelimesi, Oğuzcada "gücenmek" anlamına gelen "küs-" fiilinden evrilmiştir. Türk Dil Kurumuna göre ise küs kelimesinin anlamı "dargın"dır. Sıfat görevinde kullanılan küs kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük de bulunur.

Küs kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Yazılışları ve okunuşları farklı olmasına rağmen aynı anlamları taşıyan kelimelere eş anlamlı kelimeler adı verilir. Eş anlamlı kelimelerden biri olan küsün eş anlamlısı olan kelime de cümle içinde küs kelimesi yerine kullanılabilir. Cümle içinde kullanılan ve küsün eş anlamı olan bu kelime cümlenin anlamında bozukluk yaratmaz. Küs kelimesinin eş anlamlısı olan kelime de cümle içinde aynı anlamı ifade eder. Okunuş ve yazılış bakımından farklı olan eş anlamlı kelimeler birbirinin yerini tutabilen kelimelerdir. Küs kelimesinin eş anlamı olan sözcük:

Dargın

Küsün eş anlamlısı olan bu kelime yazılış ve okunuş bakımından küs kelimesinden farklı olsalar da cümle içinde birbirleri yerine kullanılabilen kelimelerdir. Küsün eş anlamlısı kelimeler konuşma dilinde kullanmak tekrara düşmeye engel olur.

Küsün eş anlamlıları ile örnek cümleler

Küs kelimesi yerine kullanılabilen eş anlamlı kelime de farklı sebeplerden dolayı birine darılma anlamı barındırır. Yazılışları ve okunuşları farklı olan eş anlamlı kelimeleri bilmek kelime dağarcığının gelişmesine yardımcı olur. Küs eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler: