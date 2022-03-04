Küs oldukları konuşuluyordu! Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ 14 yıl sonra aynı projede

Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in küs olduğu iddiası zaman zaman gündeme gelirken bu iddiaları yalanlar nitelikte bir haber gündeme düştü. Aşk-ı Memnu'da Bihter ve Behlül karakterine hayat veren ünlü oyuncular Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat, 14 yıl sonra aynı projede yer alıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; beklenen gelişme 14 yıl sonra nihayet oldu. Kulislerde konuşulan bilgilere göre iki star isim Onur Güvenatam’ın patronu olduğu OGM Pictures ile anlaştı. Filmi başarılı kalem Nuran Evren Şit yazacak, New York’ta çekilecek ve Netflix’te yayınlacak.

Öte yandan Kıvanç Tatlıtuğ şu günlerde Onur Saylak’ın “Nuh Boğuldu” adlı filminde başrol oynuyor.

KÜS OLDUKLARI GÜNDEMDEYDİ

Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat, 2008 yılında başlayıp 2010’da biten ve reyting rekorları kıran 'Aşk-ı Memnu'da rol almıştı. İkilinin ‘Aşkı-Memnu’nun çekimleri sırasında bile anlaşamadıkları öne sürülmüştü.

