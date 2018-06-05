Küslük bir gün sürdü! Seks bağımlısı sevgilisine döndü

Sofia'nın ailesinin onaylamadığı büyük aşkın bitmesinin nedeni olarak ise Scott'ın ihaneti gösterilmişti.

TMZ'nin haberine göre, Scott'ın kendinisi Miami'de aldattığını öğrenen Sofia, reality şov yıldızını zaman kaybetmeden kaybetmişti.

Ancak tüm bu haberleri yalanlayan bir gelişme yaşandı.

19 yaşındaki Sofia Richie ve 35 yaşındaki Scott Disick birlikte görüntülendi.

Los Angeles'ta market alışverişi yaparken görüntülenen çiftin arasından su sızmıyor gibiydi.

Sofia'nın zaman zaman Scott'ın koluna girmesi, ikilinin barıştığı yönündeki dedikoduları alevlendirdi.

Scott'ın, Kim Kardashian'ın kocası Kanye West'in albüm lansman partisinde başka bir kadınla samimi olduğu iddia edilmişti.

"Hello" şarkısıyla efsaneleşen Lionel Ritche'nin çiftin barışmasına ne tepki verdiği ise henüz bilinmiyor. (Posta)



