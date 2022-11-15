Kuşum Aydın’ın gerçek adı ne, kaç yaşında? 20'lerindeyken İsviçreli sevgilisini hamile bıraktığı iddia edilmişti! Kuşum Aydın'ın hayatı!

Kuşum Aydın, 15 Kasım 2022 Salı günü 2. Sayfa magazin programında Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel'in konuğu oldu. Kuşum Aydın'ın gerçek adı Muharrem Aydın Uğurlular'dır. İşte 2. Sayfa magazin programının konuğu Kuşum Aydın hakkında bilgiler...

KUŞUM AYDIN KİMDİR?

Kuşum Aydın sahne adıyla bilinen Muharrem Aydın Uğurlular 1 Temmuz 1966 yılında İstanbul'da doğdu.

Aydın, 1998'de çıkardığı Mutlu Yıllar Kuşum adlı albümünün ardından aldığı Kuşum Aydın lakabının yanı sıra, Papyon Aydın ve Şeker Aydın olarak da anıldı.

Yükseköğrenimini yapmak için Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Cam Bölümüne giren Aydın Uğurlular, daha sonra Tekstil Sanatları Bölümüne geçerek buradan mezun oldu. Ardından, yönetici olma idealiyle İstanbul Üniversitesi'nde işletme iktisadı eğitimi aldı.

Müzik yaşamına stüdyolarda vokallik yaparak atılan Aydın Uğurlular, kariyerini kulüp sahnelerinde devam ettirdi. Sunduğu sabah ve öğle kuşağı televizyon programlarıyla popülerliğini artıran şarkıcı, bu sırada çıkardığı albümlerle de ses getiren çalışmalara imza attı.

KUŞUM AYDIN'IN O AÇIKLAMASI BİR DÖNEME DAMGA VURMUŞTU

Kuşum Aydın, babası kanserken o torun sevmek istediği için Tülay Çakır ile evlenmişti. Aydın'ın bu açıklaması ile birlikte en çok merak edilenlerinden biri de çocuğu olup olmadığı olmuştu.

"SEVGİLİM BENDEN HAMİLE OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Yıllar önce yaptığı bir açıklamada 'Çocuğum yok. Olma ihtimali var ama bilmiyorum'' diyen Kuşum Aydın, henüz 20'li yaşlarındayken İsviçreli sevgilisinin 'Ben hamile kaldım'' diye kalabalık bir ortamda bağırdığını söylemişti.

Bir dönem, çocuğunun olup olmadığını gerçekten çok merak ettiğini ifade eden Aydın, ''Yıllar sonra bir çocuğumun ortaya çıkma ihtimali var mı bilmiyorum'' demişti.

KUŞUM AYDIN'IN SON HALİ





