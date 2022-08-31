Kusursuz Kiracı dizisi Mona kimdir? Kusursuz Kiracı Dilan Çiçek Deniz kimdir? Dilan Çiçek Deniz aslen nereli ve kaç yaşında?

Genç oyuncu Dilan Çiçek Deniz, Kusursuz Kiracı dizisinin oyuncu kadrosunda Mona karakterine hayat veriyor. FOX TV'de yayınlanan dizinin oyuncularından olan Dilan Çiçek Deniz daha önce Bodrum Masalı ve Tatlı Küçük Yalancılar gibi dizilerde de rol almıştı. Peki Dilan Çiçek Deniz kimdir?

KUSURSUZ KİRACI DİZİSİ MONA KİMDİR?

Mona karakteri dizide henüz kariyerinin başlarında bir muhabirdir. Mona, bir süredir İstanbul’da devam eden yangınları araştırmaktadır. Suçluluk duygusu çok belirgin biri olması sebebiyle, herhangi bir konuda eksik ya da yanlış davrandığında kendisini kolay affedememektedir. Dizide bir yetimhanede büyümek durumunda kalan Mona, hayata 1-0 yenik başlamıştır. Ancak buna rağmen çalışmış ve kendini yetiştirmiş, iyi bir eğitim almışır. Tüm olanaksızlıklar içinden güçlü şekilde çıkarak, kendini kurtarmayı başarmıştır. Dezavantajlı geçmişi hem zaafı hem de gücü haline gelmiştir. Dışarıdan güçlü, ne yaptığını bilen, hatta iş bakımından tuttuğunu koparan bir genç kadın gibi görünse de içinde yaralı, ürkek bir çocuk taşımaktadır. Sevilmeye oldukça açtır. Ama sevildiğinde ne yapacağını pek bilememektedir. Kırılganlığa yenilmemek için, hayata karşı savunma mekanizmaları bularak büyümüş bir kızdır. Onun hayat mottosu şudur: “Hayatta ne olursa olsun kendi kendine yetilecek, kimseye fazla yaklaşılmayacak, kimseye fazla güvenilmeyecek, kimseden bir şey beklenmeyecek, kimseye yaslanılmayacak...’’

DİLAN ÇİÇEK DENİZ KİMDİR?

28 Şubat 1995 tarihinde Sivas'ta dünyaya gelen Dilan Çiçek Deniz'in annesi ile babası öğretmendir. Annesi ve babası Dilan 5 yaşındayken boşanmışlardır. Lisedeyken üç sene boyunca tiyatro eğitimi almış olan isim 17 yaşındayken Liseler Arası Tiyatro Yarışması'na katılıp oyunculuk ödülü almıştır. Ege Üniversitesinde Turizm Rehberliği okurken asıl istediği bölümün Karşılaştırmalı Edebiyat olduğuna karar vererek sınavlara tekrar girmiştir ve böylece İstanbul Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat bölümüne geçmiştir.

Dilan Çiçek Deniz, modellik de yapmış ve 2014 yılında Elidor Miss Turkey güzellik yarışmasına katılarak ikinci olmuştur. 2015 senesinde Miami’de düzenlenen Kâinat Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etmiştir.

İlk kez ekranlarda 2015'te Pretty Little Liars dizisinden uyarlama olan ve Star TV'de yayınlanan “Tatlı Küçük Yalancılar” dizisinde yer almıştır. Ağustos 2016'da başlayıp Haziran 2017'de yayından kaldırılan "Bodrum Masalı" dizisinde ise başrol oynamıştır. Show TV'de ekrana gelen Çukur dizisinde Aras Bulut İynemli ile iki sezon boyunca başrolü paylaşmıştır. 2020'de dijital içerik platformu olan BluTV'de yayınlanan Yarım Kalan Aşklar dizisinde "Elif Urazoğlu" karakterini canlandırmıştır.

2020 senesinde Show TV'de yayınlanan Alev Alev dizisinde "Rüya Yıldırımlar" karakterini canlandırmıştır.

