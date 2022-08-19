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Dilan Çiçek Deniz'in beğeni yağmuruna tutulan elbisesine alternatif öneriler

18.08.2022 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saten âşıklarını böyle alalım! Özel günlerde ya da günlük hayatta saten kumaşı sıklıkla tercih ediyorsanız muhtemelen siz de Dilan Çiçek Deniz'in elbisesini çok beğendiniz. Dilan Çiçek Deniz, vücudundan su gibi akıp giden açık yeşil elbisesi ve beyaz tonlardaki zarif aksesuarıyla oldukça şık görünüyor. Siz de şıklığınızla göz kamaştırmak ve tek parçayla harikalar yaratmak istiyorsanız Dilan Çiçek Deniz'in elbisesine alternatif olabilecek önerilere mutlaka göz atın!

Dilan Çiçek Deniz'in beğeni yağmuruna tutulan elbisesine alternatif öneriler

Saten kumaşın vücudunuzdan akıp giden yumuşacık dokusu ve göz alıcı duruşuyla gecenin en şık kadını olmaya hazır mısınız? Çabasız şekilde çok özenilmiş bir görüntü yakalayabilir, büyüleyici kombinler hazırlayabilirsiniz. Siyah, kırmızı ya da beyaz gibi net renkler kullanarak elbisenizi ön plana çıkarabilir, daha soft tonları tercih ederek zarafetinizle göz kamaştırabilirsiniz. İşte Dilan Çiçek Deniz'in tarzını yakalamanızı sağlayacak, özel günlerinizde tercih edebileceğiniz birbirinden şık saten elbiseler!

1. Kırmızının büyüsüne kapılın: Koton Yırtmaç Detaylı Saten Elbise

Dilan Çiçek Deniz'in beğeni yağmuruna tutulan elbisesine alternatif öneriler

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Koton Yırtmaç Detaylı Saten Elbise'yle nefes kesici bir görüntüye kavuşabilir, girdiğiniz ortamda tüm gözleri üzerinizde toplayabilirsiniz! Zamansız modeli ve etkileyici rengiyle yırtmaçlı elbisenin içinde şahane görüneceksiniz. Elbisenin V yakası sayesinde boynunuz daha uzun görünür. İnce ip askıları ise omuzlarınızın güzelliğini ortaya çıkararak çok zarif bir görünüm sergilemenize yardım eder. Diz üstüne kadar gelen yırtmacı, elbiseyle aynı kumaştan yapılmış düğmelerle birleşir. Kruvaze gelen göğüs kısmıyla şık bir dekolte sunar. Kırmızı saten elbiseyi aynı tonda ayakkabı, nude tonlarda çanta ve gold takılarla kombinleyebilirsiniz.

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2. Rüya gibi bir elbise: Trendyolmilla Bronz Büzgülü Saten Elbise

Dilan Çiçek Deniz'in beğeni yağmuruna tutulan elbisesine alternatif öneriler

Trendyolmilla Bronz Büzgülü Saten Elbise, rengi ve modeliyle hayranlık uyandıran bir parça. Bronz renkli elbiseyi en yakın arkadaşınızın düğününde, şık akşam yemeklerinde ve partilerde tercih edebilirsiniz. Basen bölgesinden etek ucuna kadar olan büzgü detayları sayesinde vücudunuzu sarar, daha biçimli görünmenizi sağlar. Elbisenin dökümlü dekoltesi, estetik bir görüntü çizerken ince ip askıları zarif omuzlarınızı gözler önüne serer. Sade ama şık bir kombin oluşturmak için bronz rengi elbiseyle gold renkli tek bant topuklu ayakkabı tercih edebilir, zarif bir kolyeyle görünümünüzü güçlendirebilirsiniz.

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3. Rengine âşık olacaksınız: House of Silk Su Yeşili Saten Elbise

Dilan Çiçek Deniz'in beğeni yağmuruna tutulan elbisesine alternatif öneriler

House of Silk Su Yeşili Saten Elbise, rengi ve zarif modeliyle büyüleyici görünmenin kapılarını sonuna kadar açıyor. Diz üstünde biten mini boyu sayesinde bacaklarınız çok daha uzun görünür. İnce ip askıları sırt bölgesinde çapraz şekilde birleşerek nefes kesici bir görünüme kavuşmanızı sağlar. Zarif dekoltesi ve uçuş uçuş bir görünüm veren eteğiyle şık bir stil oluşturabilirsiniz. Tıpkı Dilan Çiçek Deniz gibi su yeşili elbisenin büyüleyici rengini ön plana çıkarmak için modeli beyaz renkli aksesuarları kullanarak tamamlayabilirsiniz.

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4. Deniz kadar mavi: Koton Drape Yaka İnce Askılı Saten Elbise

Dilan Çiçek Deniz'in beğeni yağmuruna tutulan elbisesine alternatif öneriler

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Koton Drape Yaka İnce Askılı Saten Elbise, her kadının dolabında mutlaka bulunması gereken joker parçalardan biri. Elbiseyi spor aksesuarlarla tamamlayarak günlük olarak giyebileceğiniz gibi şık aksesuarlarla kombinleyerek gecenin yıldızı da olabilirsiniz. Göğüs kısmı, drape detayları sayesinde üst bedeninize oturur. Dökümlü duruşuyla cool bir görünüm yakalayabilir, mini boyuyla tüm dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz. Mavi saten elbiseyi beyaz, taba, nude renkli sandaletlerle kullanarak arkadaşlarınızla gündüz kahvesi içebilir; fular ve oversize gömleklerle tamamlayarak tarzınızı konuşturabilirsiniz. Işıltılı stiletto ayakkabılar ve gümüş rengi takılarla elbiseyi gece davetlerine de uyarlayabilirsiniz.

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5. İçinde bir prenses kadar zarif hissedeceksiniz: Munora Butik Saten Lila Elbise

Dilan Çiçek Deniz'in beğeni yağmuruna tutulan elbisesine alternatif öneriler

Munora Butik Saten Lila Elbise, Dilan Çiçek Deniz'in elbisesi gibi kırmızı halı şıklığını yakalamanızı sağlayacak şahane bir model. Bir film yıldızı gibi etkileyici görünmenize yardım edecek elbiseyle bulunacağınız ortamlarda tüm gözlerin üzerinizde olacağı kesin. Elbise, drape detaylı göğüs kısmından uzanan ince ip askılarıyla zarif bir görüntü yakalamanızı sağlar. Belinizi saran modeli, diz üstünde biten yırtmacı ve midi boyuyla nefes kesen bir görünüm sergiler. Lila renkli elbiseyi kombinlemek için inci takıları ve yüksek topuklu beyaz bir ayakkabıyı tercih edebilirsiniz. Saçlarınızı enseden sıkı bir topuz yaparak stilinizi çok daha güçlü hâle getirebilirsiniz.

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6. Baharın desenlerini üzerinizde taşıyın: Mai Collection Petra Yeşil Saten Elbise

Dilan Çiçek Deniz'in beğeni yağmuruna tutulan elbisesine alternatif öneriler

Mai Collection Petra Yeşil Saten Elbise'yle baharın renklerini üzerinizde taşıyabilir, canlı ve enerjik bir görünüm yakalayabilirsiniz. Cıvıl cıvıl elbiseyi doğum günü partilerinde, akşam yemeklerinde ve şık davetlerde tercih edebilirsiniz. Zamansız modeli sayesinde çabasız şıklığa imza atabilirsiniz. Bel bölgesindeki pencere detayı sayesinde beliniz olduğundan daha ince görünür. Dökümlü göğüs dekoltesi ve sırt bölgesinde çapraz şekilde birleşerek bağlanan ince ip askılarıyla nefes kesici bir görünüm yakalayabilirsiniz. Mavi ve yeşil tonlarını üzerinde taşıyan modeli taba tonlarında açık ayakkabılar ve gold renkli aksesuarlarla kombinleyebilirsiniz.

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7. Siyahtan vazgeçemeyenler için: Deafox Siyah Saten İnce Askılı Kruvaze Yaka Yırtmaçlı Elbise

Dilan Çiçek Deniz'in beğeni yağmuruna tutulan elbisesine alternatif öneriler

Deafox Siyah Saten İnce Askılı Kruvaze Yaka Yırtmaçlı Elbise, siyahtan vazgeçemeyen kadınlar için şahane bir alternatif. Modeli ve duruşuyla göz dolduran elbiseyi hep üzerinizde taşımak isteyeceksiniz. Kruvaze yakasıyla klasik bir duruş sergilemenizi sağlayan model, mini boyu ve ince ip askılarıyla oldukça modern bir imaj çizer. Eteğindeki küçük yırtmaç detayı, elbisenin şık duruşunu güçlendirir. Beli saran modeliyle daha biçimli görünmenize olanak tanır. Siyah rengin asil duruşunu tamamlamak için elbiseyi gold ya da gümüş renkli takılar ve siyah tek bant topuklu ayakkabıyla taçlandırabilirsiniz.

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8. Şıklığı sadeliğinde gizli bir elbise: Holly Lolly Mini Boy Dekolteli Saten Shery Elbise

Dilan Çiçek Deniz'in beğeni yağmuruna tutulan elbisesine alternatif öneriler

Holly Lolly Mini Boy Dekolteli Saten Shery Elbise'yle çabasız şıklığın kitabını yazabilirsiniz! Şıklığı detaylarında gizli şahane modelle davetlerin aranan yüzü olmaya hazır olun. Modern duruşu ve cesur kesimiyle büyüleyici görünüme kavuşabilir, cool bir imaj sergileyebilirsiniz. Kalp yaka dekoltesiyle tüm bakışları üzerinize çekebilirsiniz. Yandan bakıldığında iki parça gibi görünen elbisenin bel bölgesindeki dekolte, çok daha ince görünmenizi sağlar. Çapraz ip askılarla zenginleşen sırt dekoltesiyse şıklığınıza şıklık katar. Beyaz saten elbiseyi gümüş renkli ayakkabı ve takılarla kombinleyebilirsiniz.

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