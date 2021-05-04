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Kütahya’nın coğrafi tescilli ‘Cimcik Aşı’, Ramazan sofralarında yerini aldı

Seray Üstün Seray Üstün
04.05.2021 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Coğrafi tescilli ‘Cimcik Aşı’ Ramazan sofralarının vazgeçilmezi ve ismini yapılışından alan Kütahya’nın ‘Cimcik Aşı’ Ramazan ayında iftar ve sahur sofralarından eksik edilmiyor.

Kütahya’nın coğrafi tescilli ‘Cimcik Aşı’, Ramazan sofralarında yerini aldı

Kütahya’nın yöresel lezzetleri arasında yer alan ve az malzeme kullanılarak yapılan, ‘Cimcik Aşı’ Ramazan ayında iftar ve sahur sofralarının en özel konuğu olmaya devam ediyor. Kütahya Ticaret Borsası tarafından coğrafi işaret ile tescillenen ve kadınların ‘gezek’ diye tabir edilen günlerde hep birlikte yaptıkları cimcik aşı Kütahya mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında yerini alıyor.

Cimcik aşının yumurta, irmik, un ve tuz gibi az malzeme kullanılarak yapıldığını söyleyen Güler Bayram “Cimcik aşımızın hamuru için yumurta, irmik, un ve tuz kullanıyoruz ve su katarak hamurumuzu kulak memesi kıvamında yoğuruyoruz. Hamurumuzu daha sonra bezeler halinde yapıp yufka şeklinde açıyoruz, daha sonra şeritler halinde kesip birer parmak aralıklar ile de küçük kareler oluşturuyoruz. Daha o kareleri de cimciklenir ve derin bir tencerenin içinde kaynamış su içinde haşlanır. Zahmetli olan bu yöresel yemeğimiz yapması zor olduğu için pek yapılmak istenmez. Ramazan ayında ise iftar ve sahur sofralarında eksik edilmiyor.” dedi.

KADINLAR HEP BİRLİKTE ÜRETİYOR

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Kütahya’nın yöresel ürünlerini 40’a yakın kadın ile ürettiklerini anlatan Kütahya Üretken Eller Kadın Kooperatifi Başkanı Aylin Girgin Oğuz “2019 yılında kurulan kadın kooperatifimiz 12 üye ve 40’a yakın üyemiz ile Kütahya’nın yöresel yemeklerini ve el sanatları ürünleri ile hizmet vermekteyiz. Gıda ürünlerimizde mantı, cimcik aşı, erite, içli köfte ve mercimekli mantılarımız yapıyoruz. El sanatları olarak ise simsarma, ahşap boyama, kutu kaplama, gümüş takı alanlarının da da hizmet vermekteyiz.” diye konuştu.

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Kooperatif üyesi Fatma Ceyhan Altinel ise “ Kütahya Ticaret Borsası olarak coğrafi işaret ile tescillenmiş durumdadır. Biz de kadın kooperatifi olarak bu ürünümüzü en güzel şekilde hazırlayıp satışını yapıyoruz. Kütahyalı kadınlar evlerinde bu yemekleri asla eksik etmezler. Cimcik kalabalık ortamlarda hemen üreyebilen bir yemek. Bizim gezeklerimiz de kadınlar toplanarak hep bir elden yaparlar” şeklinde konuştu.

(İHA)

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Kütahya
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