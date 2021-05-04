Kütahya’nın coğrafi tescilli ‘Cimcik Aşı’, Ramazan sofralarında yerini aldı

Kütahya’nın yöresel lezzetleri arasında yer alan ve az malzeme kullanılarak yapılan, ‘Cimcik Aşı’ Ramazan ayında iftar ve sahur sofralarının en özel konuğu olmaya devam ediyor. Kütahya Ticaret Borsası tarafından coğrafi işaret ile tescillenen ve kadınların ‘gezek’ diye tabir edilen günlerde hep birlikte yaptıkları cimcik aşı Kütahya mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında yerini alıyor.

Cimcik aşının yumurta, irmik, un ve tuz gibi az malzeme kullanılarak yapıldığını söyleyen Güler Bayram “Cimcik aşımızın hamuru için yumurta, irmik, un ve tuz kullanıyoruz ve su katarak hamurumuzu kulak memesi kıvamında yoğuruyoruz. Hamurumuzu daha sonra bezeler halinde yapıp yufka şeklinde açıyoruz, daha sonra şeritler halinde kesip birer parmak aralıklar ile de küçük kareler oluşturuyoruz. Daha o kareleri de cimciklenir ve derin bir tencerenin içinde kaynamış su içinde haşlanır. Zahmetli olan bu yöresel yemeğimiz yapması zor olduğu için pek yapılmak istenmez. Ramazan ayında ise iftar ve sahur sofralarında eksik edilmiyor.” dedi.