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  4. ‘Pirinç mi, bulgur mu’ sorusu ikiye böldü! Sosyal medyada bir kez daha gündem oldu

‘Pirinç mi, bulgur mu’ sorusu ikiye böldü! Sosyal medyada bir kez daha gündem oldu

Seray Üstün Seray Üstün
04.05.2021 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yemek eleştirmeni Vedat Milor, sosyal medyada yaptığı anketlere bir yenisini daha ekledi. Milor'un 'Pirinç pilavı mı? Bulgur pilavı mı?' sorusuna sosyal medya kullanıcıları pirinç pilavı cevabını verirken, sokaktaki vatandaş bulgur pilavını tercih etti. Milor’un de tercihi pirinç pilavı olurken, uzmanlar da sağlık açısından bulgur pilavını önerdi.

‘Pirinç mi, bulgur mu’ sorusu ikiye böldü! Sosyal medyada bir kez daha gündem oldu

Menemenden kebaba, dönerden hamburgere, pizzadan pideye kadar yaptığı birçok anketle adından sıkça söz ettiren yemek eleştirmeni Vedat Milor, sosyal medya hesabından yeni bir anket açtı. Mutfağın temel taşlarından olan pilav ile ilgili halkın tercihini merak eden Milor, bu kez de 'Pirinç pilavı mı? Bulgur pilavı mı?' diye sordu.

milör anket

Yaklaşık 77 bin kişinin katıldığı ankette, yüzde 62 ile pirinç pilavı önde geldi. Sosyal medyadaki oylar pirinç pilavından yana olurken, sokakta da büyük bir çoğunluk bulgur pilavını tercih etti. Milor’un anketi aynı zamanda hangisi daha sağlıklı sorusunu da akıllara getirdi. Beslenme ve Diyet Uzmanı Yıldız Melek Aksoylu, bulgur pilavı önerdiğine dikkat çekerek, “Pirinç kan şekerini çok hızlı yükseltiyor. Kan şekerini çok hızlı yükselten her şey, hızla düşürüyor. Bu da bize anlık mutluluklar veriyor. Ani mutluluklar her zaman geçicidir. Pirinçteki mutluluk geçici ama bulgurdaki mutluluk kalıcı" dedi.

"PİLAV ÜLKE MUTFAĞININ OLMAZSA OLMAZI"

Yaptığı açıklamada, pilavın mutfağın olmazsa olmazı olduğuna dikkat çeken Vedat Milor, “Birçok yemeği yanında pilav olmadan düşünemiyoruz. Pilav deyince de bir ikilemle karşı karşıyayız: ‘Pirinç pilavı mı yoksa bulgur pilavı mı?’ Pirince gastronomik açıdan baktığımız zaman dünyada bizde olduğu gibi hem çok popüler ve önemli hem de çok farklı yemekler yapılabiliyor. Risotto, paella gibi yemekler ciddi ustalık gerektiren yemekler ve başlı başına yenilebiliyorlar. Bizdeki pirinç pilavı ise bunlar gibi başlı başına bir yemek değil. Genelde tamamlayıcı veya eşlik edici bir unsur. Kabaca ifade etmek gerekirse, tıpkı Uzakdoğu ülkelerinin mutfaklarında olduğu gibi" dedi.

VEDAT MİLOR DA PİRİNÇ PİLAVINI SEÇTİ

vedat

Özellikle tane tane bir pirinç pilavı yapmanın ustalık gerektirdiğini vurgulayan Milor, “Pirinç pilavını et suyu kullanarak yapmak da lezzeti derinleştiriyor. Buna karşılık bulgur ile yapılacaklar daha sınırlı. Kepekli kepeksiz olması fark ediyor ama sınırlı sayıda yemekler yapılıyor. Ancak bulgur pilavı şöyle sebzeli yapılırsa başlı başına bir yemek olarak da tüketilebilir. Sağlık açısından da daha iyi olduğu söyleniyor. Her halükarda zor bir seçim. Ne açıdan, nasıl bir bağlamda baktığımız önemli. Ama illa ki birini seçmemiz gerekirse ben pirinç pilavını seçerdim" ifadelerini kullandı. Milor, seçiminin detaylarını Gain Medya’daki "Vedat Milor ile En İyisi" programında açıkladığını belirtti.

"BULGUR PİRİNÇTEN DAHA SAĞLIKLI"

Pirinç ve bulgurun vazgeçilmez bir karbonhidrat olduğunu dile getiren Medicana International İstanbul Hastanesi’nden Beslenme ve Diyet Uzmanı Yıldız Melek Aksoylu, “Bulgur, pirince göre daha çok protein içeriyor. Kan şekerini daha yavaş yükseltiyor. Pirinç kan şekerini çok hızlı yükselttiği için çok da hızlı düşürüyor. Bulgurdaki en önemli olay lif bulunması. Bulgur lif zengini besin kaynaklarımızdandır, pirinçte böyle bir durum yok maalesef. Bu da bizim bulgur tükettikten sonra uzun süre tok kalmamız sağlıyor. Bulgur pirince göre mineral ve potasyum açısından da çok zengin. Bulgur sizi 4 saat tok tutarken, pirinç 1-2 saat tok tutabilir seviyede. Bulgur pirince göre daha sağlıklı. Özellikle diyabet hastalarında pirinç tüketimini hiç önermiyoruz” dedi.

"PİRİNÇ ANLIK, BULGUR KALICI MUTLULUK VERİYOR"

Anket sonuçlarında pirinç tercih edildiğini hatırlatan Aksoylu, danışanlarına da bulgur pilavını önerdiğini belirterek, “Pirinç kan şekerini çok hızlı yükseltiyor. Kan şekerini çok hızlı yükselten her şey, hızla düşürüyor. Bu da bize anlık mutluluklar veriyor. Ani mutluluklar her zaman geçicidir. Pirinçteki mutluluk geçici ama bulgurdaki mutluluk kalıcı. Kişi kilo vermek, sağlıklı beslenmek istiyorsa, fiziksel aktivitesi de düşükse kesinlikle bulguru tercih etmeli. Porsiyon olarak ise 4 kaşık bulgur yerine 2 kaşık pirinç tüketilebilir.

(DHA)

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Vedat Milor
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