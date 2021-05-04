‘Pirinç mi, bulgur mu’ sorusu ikiye böldü! Sosyal medyada bir kez daha gündem oldu

Menemenden kebaba, dönerden hamburgere, pizzadan pideye kadar yaptığı birçok anketle adından sıkça söz ettiren yemek eleştirmeni Vedat Milor, sosyal medya hesabından yeni bir anket açtı. Mutfağın temel taşlarından olan pilav ile ilgili halkın tercihini merak eden Milor, bu kez de 'Pirinç pilavı mı? Bulgur pilavı mı?' diye sordu.

Yaklaşık 77 bin kişinin katıldığı ankette, yüzde 62 ile pirinç pilavı önde geldi. Sosyal medyadaki oylar pirinç pilavından yana olurken, sokakta da büyük bir çoğunluk bulgur pilavını tercih etti. Milor’un anketi aynı zamanda hangisi daha sağlıklı sorusunu da akıllara getirdi. Beslenme ve Diyet Uzmanı Yıldız Melek Aksoylu, bulgur pilavı önerdiğine dikkat çekerek, “Pirinç kan şekerini çok hızlı yükseltiyor. Kan şekerini çok hızlı yükselten her şey, hızla düşürüyor. Bu da bize anlık mutluluklar veriyor. Ani mutluluklar her zaman geçicidir. Pirinçteki mutluluk geçici ama bulgurdaki mutluluk kalıcı" dedi.

"PİLAV ÜLKE MUTFAĞININ OLMAZSA OLMAZI"

Yaptığı açıklamada, pilavın mutfağın olmazsa olmazı olduğuna dikkat çeken Vedat Milor, “Birçok yemeği yanında pilav olmadan düşünemiyoruz. Pilav deyince de bir ikilemle karşı karşıyayız: ‘Pirinç pilavı mı yoksa bulgur pilavı mı?’ Pirince gastronomik açıdan baktığımız zaman dünyada bizde olduğu gibi hem çok popüler ve önemli hem de çok farklı yemekler yapılabiliyor. Risotto, paella gibi yemekler ciddi ustalık gerektiren yemekler ve başlı başına yenilebiliyorlar. Bizdeki pirinç pilavı ise bunlar gibi başlı başına bir yemek değil. Genelde tamamlayıcı veya eşlik edici bir unsur. Kabaca ifade etmek gerekirse, tıpkı Uzakdoğu ülkelerinin mutfaklarında olduğu gibi" dedi.