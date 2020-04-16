Kutsi'den ayrılan Feyza Çıpa'dan olay gönderme

Şarkıcı Kutsi ile Feyza Çıpa, 2012 yılında birlikte rol aldıkları 'Huzur Sokağı' dizisinin setinde aşk yaşamaya başlamıştı. Kutsi, bu aşk için kızları Ceylin Ada ve Lila’nın annesi Sinem Bayraktutar’dan 2015’te boşanmıştı.

Temmuz ayında evlenecek olan ünlü çift, hayranlarını şoke eden bir kararla 7.5 yıllık ilişkilerini 10 gün önce bitirdi. Sosyal medyadan “Evet, bitti” açıklamasını yapan Feyza Çıpa, “Kutsi ile yollarımızı ayırdık. Bundan sonraki süreçte adımın onunla aynı cümlede geçmesini dahi istemiyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Feyza Çıpa, ayrılık sonrası Instagram hesabından “Güzel günler bizi bekler” notuyla dikkat çeken bir fotoğraf paylaştı. Çıpa'nın bikinili cesur pozu Kutsi'ye bir gönderme olarak algılandı.



