Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. Kutu açılış videosuyla 'Tablet Reis' olarak hafızalara kazınmıştı! Yıllar sonra gelen 'kurgu' itirafı gündem oldu

    Kutu açılış videosuyla 'Tablet Reis' olarak hafızalara kazınmıştı! Yıllar sonra gelen 'kurgu' itirafı gündem oldu

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    09.03.2024 13:17
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    2013 yılında internetten satın aldığı tabletin kamera karşısında kutusunu açarak o anları video çeken Onurcan Güzel 'Tablet Reis' olarak viral olmuştu. Kutunun içinden salatalık çıktığını gösteren Güzel'in "Bileydim böyle olacağını" sözleri yıllarda hafızalardaki yerini almıştı. Küçük yaşta fenomene dönüşen Güzel katıldığı bir YouTube programında o anların kurgu olduğunu itiraf etti.

    Tablet kutu açılımı videosunda kutudan salatalık çıkmasıyla 'Hıyarın tadına bakalım' dediği videoyla bir dönem sosyal medyanın gündemine damgasını vuran 'Tablet Reis' yıllar sonra yaptığı itirafla adından söz ettirmeyi başardı. Onurcan Güzel YouTube'daki Yer6 kanalına konuk olup o dönemde fenomene dönüşmesini sağlayan tablet videosunun arka planını anlattı.

    kapak1

    "O VİDEOYU TABLETLE ÇEKTİM"

    kapak23

    Çocuk yaşta ünlü olmasını sağlayan videosuna dair olarak "Tablet kutusundan hıyar çıkması gerçek mi yoksa kurgu mu?" sorusuna yıllar sonra cevap veren Güzel'in açıklamaları çok konuşuldu.

    kapak24

    Kutu açılım videosunu internetten satın aldığı tabletle çektiğini söyleyen Güzel, "Aslında hepsi tamamen kurgu üzerine. Hatta o videoyu ben tabletten çekiyordum. Kutudaki tablet aslında videoyu çeken tabletti. O dönemde 100 liraya telefon satılıyordu ve geldiğini zaman kutudan salatalıkü patlıcan falan çıkıyordu. Ben oradan ilham aldım" dedi.

    İlginizi Çekebilir

    Canlı yayında frikik verdi! Göğsünün açıldığını fark etmedi

    Canlı yayında frikik verdi! Göğsünün açıldığını fark etmedi

     Süper mini şortuyla yere oturdu! Pozu sosyal medyayı salladı

    Süper mini şortuyla yere oturdu! Pozu sosyal medyayı salladı

     Yine cesur! Kabı küçük gelince sadece göğüs uçlarını örtmeyi seçti

    Yine cesur! Kabı küçük gelince sadece göğüs uçlarını örtmeyi seçti

     Aşka yeniden kapılarını açtı! “Artık hazırım”

    Aşka yeniden kapılarını açtı! “Artık hazırım”

     Onlar da sevgilileri de evli! “Haftada bir eşler değişiyor”

    Onlar da sevgilileri de evli! “Haftada bir eşler değişiyor”

    Vitrin

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Kıyafeti uygunsuz bulununca kovuldu! "Bir sorun yok"Kıyafeti uygunsuz bulununca kovuldu! "Bir sorun yok"
    Gözyaşları içinde taktiğini anlattı! Sevgilisini böyle yakaladıGözyaşları içinde taktiğini anlattı! Sevgilisini böyle yakaladı
    Arabada tektaş buldu! "Benimki elimde"Arabada tektaş buldu! "Benimki elimde"
    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya tablet
    En Çok Okunan Trend Haberler
    12 yıl sonra gelen ilk!

    12 yıl sonra gelen ilk!

    Evli cani dehşet saçtı! Daha önce kaçırdığı kızın ailesini acımadan katletti: 3 ölü 1 ağır yaralı

    Evli cani dehşet saçtı! Daha önce kaçırdığı kızın ailesini acımadan katletti: 3 ölü 1 ağır yaralı

    Erkek arkadaşının ilişkisini iş dosyasında keşfetti! Yasak aşkı gizli klasör ele verdi

    Erkek arkadaşının ilişkisini iş dosyasında keşfetti! Yasak aşkı gizli klasör ele verdi

    Sürtünerek şekil verdi! 8.2 milyon dolara satıldı

    Sürtünerek şekil verdi! 8.2 milyon dolara satıldı

    Önüne kim geldiyse tekmeleyerek devam etti!

    Önüne kim geldiyse tekmeleyerek devam etti!

    Tek gecelik ilişkiden hamile kaldı! Bebeğinin babasını TikTok'ta aradı

    Tek gecelik ilişkiden hamile kaldı! Bebeğinin babasını TikTok'ta aradı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    Yıllara meydan okuyan, tüm zamanların en çok satan telefonları

    Yıllara meydan okuyan, tüm zamanların en çok satan telefonları

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

    Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.