Kutu açılış videosuyla 'Tablet Reis' olarak hafızalara kazınmıştı! Yıllar sonra gelen 'kurgu' itirafı gündem oldu

Tablet kutu açılımı videosunda kutudan salatalık çıkmasıyla 'Hıyarın tadına bakalım' dediği videoyla bir dönem sosyal medyanın gündemine damgasını vuran 'Tablet Reis' yıllar sonra yaptığı itirafla adından söz ettirmeyi başardı. Onurcan Güzel YouTube'daki Yer6 kanalına konuk olup o dönemde fenomene dönüşmesini sağlayan tablet videosunun arka planını anlattı.

"O VİDEOYU TABLETLE ÇEKTİM"

Çocuk yaşta ünlü olmasını sağlayan videosuna dair olarak "Tablet kutusundan hıyar çıkması gerçek mi yoksa kurgu mu?" sorusuna yıllar sonra cevap veren Güzel'in açıklamaları çok konuşuldu.

Kutu açılım videosunu internetten satın aldığı tabletle çektiğini söyleyen Güzel, "Aslında hepsi tamamen kurgu üzerine. Hatta o videoyu ben tabletten çekiyordum. Kutudaki tablet aslında videoyu çeken tabletti. O dönemde 100 liraya telefon satılıyordu ve geldiğini zaman kutudan salatalıkü patlıcan falan çıkıyordu. Ben oradan ilham aldım" dedi.