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Eski yetişkin film yıldızı Lana Rhoades aşka kapılarını yeniden açtığını duyurdu! “Artık hazırım”

22.08.2022 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ocak ayında oğlu Milo’yu dünyaya getiren eski yetişkin film yıldızı Lana Rhoades, uzun süredir devam eden aşk orucunu bozmaya hazır olduğunu dile getirdi. Bekar bir anne olmanın zorluklarından söz eden Rhoades, uzun süreli bir ilişkiye artık hazır olduğunu belirtti.

Eski yetişkin film yıldızı Lana Rhoades aşka kapılarını yeniden açtığını duyurdu! “Artık hazırım”

Eski yetişkin film yıldızı Lana Rhoades, ilk hamileliğinin sonrasında oğlunun babasının adını gizlemeyi tercih ederken o dönemde kendisinin istenilmediğini düşündüğünü itiraf etti. İlk hamileliğinin sonrasında özgüven eksikliği yaşayan ve aşka küsen Rhoades, şimdilerde hayatının aşkını bulmaya hazır olduğunu açıkladı.

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“KIZIM OLSUN İSTİYORUM”

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25 yaşındaki Rhoades yetişkin film yıldızı kariyerinden istifa ettikten sonra mankenlik yapmaya başladı. Yetişkin modeller Olivia Davis ve Alexa Adams ile ev sahipliği yaptığı podcast Three Girls One Kitchen'da aşka dair samimi itiraflarda bulunan Rhoades artık yeni bir ilişki için hazır olduğunu açıkladı.

Podcastin son bölümünde hayatında birçok şeyin değiştiğini itiraf eden Rhoades, “Son iki hafta içinde içimde büyük bir şeylerin değiştiğini hissediyorum. Yeni bir ilişkim oldu ve sonra kısa sürede sona erdi. Artık uzun vadeli bir ilişki arzu ediyorum ve kızım olsun istiyorum” dedi.

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sosyal medya Lana Rhoades
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