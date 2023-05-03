Yetişkin film yıldızı Angela White sosyal medyada yine çok cesur! Göğüslerine bikinisi dar geldi

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar sayesinde kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran yetişkin film yıldızı Angela White yine Instagram geleneğini bozmadı. Hayranlarının karşısında White bu kez yeşil bikini takımıyla çıktı. White’in kendisini kameraya aldığı anlar kısa sürede hayranlarının beğenisi kazandı.

MİNİCİK BİKİNİSİYLE GÜNDEM YARATTI

Sosyal medyada yaklaşık 9.5 milyon takipçisi bulunan Angela White göğüslerin küçük gelen bikinisiyle hayranlarının nabızlarını yükseltmeyi başardı. Fenomen ismin gönderisine “Marslı bir erkek arkadaş bulmak için bu gezegeni terk ediyorum” notunu ekledi.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Bu kadar güzel olmayı nasıl başarıyorsun?” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Beni de götür lütfen dünyayla işim bitti”yorumunu ekledi.