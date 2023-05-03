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Yetişkin film yıldızı Angela White sosyal medyada yine çok cesur! Göğüslerine bikinisi dar geldi

03.05.2023 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü yetişkin film yıldızı Angela White sosyal medyadan yaptığı paylaşımları sayesinde adından söz ettirmeye devam ediyor. Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanan fenomen isim geleneğini bozmadı ve yeşil cesur bikini takımıyla verdiği pozlarla hayranlarını mest etmeyi başardı.

Yetişkin film yıldızı Angela White sosyal medyada yine çok cesur! Göğüslerine bikinisi dar geldi

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar sayesinde kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran yetişkin film yıldızı Angela White yine Instagram geleneğini bozmadı. Hayranlarının karşısında White bu kez yeşil bikini takımıyla çıktı. White’in kendisini kameraya aldığı anlar kısa sürede hayranlarının beğenisi kazandı.

MİNİCİK BİKİNİSİYLE GÜNDEM YARATTI

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Sosyal medyada yaklaşık 9.5 milyon takipçisi bulunan Angela White göğüslerin küçük gelen bikinisiyle hayranlarının nabızlarını yükseltmeyi başardı. Fenomen ismin gönderisine “Marslı bir erkek arkadaş bulmak için bu gezegeni terk ediyorum” notunu ekledi.

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Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Bu kadar güzel olmayı nasıl başarıyorsun?” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Beni de götür lütfen dünyayla işim bitti”yorumunu ekledi.

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sosyal medya Angela White Instagram

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