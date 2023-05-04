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  4. Yetişkin film yıldızı Reislin ev hallerini paylaştı! Süper mini şortuyla yere oturdu... Sosyal medyayı salladı

Yetişkin film yıldızı Reislin ev hallerini paylaştı! Süper mini şortuyla yere oturdu... Sosyal medyayı salladı

04.05.2023 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada yarım milyonu aşkın takipçisi bulunan yetişkin film yıldızı Reislin yine çok konuşulan bir paylaşıma imza attı. Sosyal medya hesaplarından sık sık cesur paylaşımlar yapan Reislin yine hayranlarının kalp atışlarını hızlandıran bir pozla karşılarına çıktı. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Yetişkin film yıldızı Reislin ev hallerini paylaştı! Süper mini şortuyla yere oturdu... Sosyal medyayı salladı

Sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımları sayesinde 680 bini aşkın takipçiye ulaşan Reislin Instagram hesabı aktif bir şekilde kullanmaya devam ediyor. Hayranlarının karşısına son olarak doğal haliyle çıkmayı tercih eden Reislin pozu sosyal medyada gündem yarattı.

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

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Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği pozunda Reislin beyaz renkli bir tişört ve gri taytıyla kamera karşısına geçti. Yere oturarak poz veren Reislin hayranlarının beğenisini kazandı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye “Bu kadar güzel olmak haksızlık” yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “Kesinlikle harikasın” yorumunu ekledi.

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sosyal medya

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