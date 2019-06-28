YEMEK

Evde pratik turşu nasıl kurulur?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 28.06.2019 14:15 | Son Güncelleme

Yemeklerin en güzel yancısı bize göre yaz mevsimine daha çok yakışan turşuyu kurmak için mutfakta profesyonel olmanıza gerek yok. Bahsedeceğimiz pratik yöntemler sayesinde kütür kütür turşular hazırlayabilirsiniz.

Evde pratik turşu nasıl kurulur?

Her yemeğin yanına yakışan turşuyu yaz, kış demeden tüketenlerden misiniz? O halde en lezzetli ve kolay yoldan turşu kurmanın detaylarını sizler için aktarıyoruz, buyursunlar...

Malzemeler
Sivri biber
Kırmızı biber
250 gram taze fasulye
Salatalık
Yeşil domates
1 adet limon
Yarım su bardağı nohut
Yarım su bardağı sarımsak
5 su bardağı üzüm sirkesi
2 çorba kaşığı limon tozu
2 litre su
Yarım su bardağı salamura tuz

Nasıl yapılır?
Tüm malzemeleri yıkayın.
Biberlerin uç kısımlarından çok az miktarda kesin. Böylelikle iç kısımlarına turşu suyunu girmesini sağlayacaksınız.
Salatalıkların üzerine minik delikler açın.
Taze fasulyeyi dilerseniz birkaç parçaya ayırabilirsiniz.
Limonu da diimledikten sonra turşu malzemeleriniz hazır bir hale gelecektir.
Turşu kavanozunun içine nohutları koyun.
Karışık olarak malzemeleri yerleştirin. Bu aşamada sarımsakları da soyup malzemelerle karıştırın.
Limon dilimlerini de kavanozun kenarlarına yerleştirin.
Turşu suyu malzemelerinin hepsini derin bir kapta karıştırın.
Turşu kavanozunun içine yavaşta suyu boşaltın.
Kavanozun kapağını sıkıca kapatın.
Turşu kabını karanlık ve serin bir yerde 5 gün bekletin. Her gün kontrol ederek kavanozu ters çevirmeyi unutmayın.
Beş gün sonra yaz turşunuz hazır olacak. Afiyet olsun.

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