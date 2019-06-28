Evde pratik turşu nasıl kurulur?

Her yemeğin yanına yakışan turşuyu yaz, kış demeden tüketenlerden misiniz? O halde en lezzetli ve kolay yoldan turşu kurmanın detaylarını sizler için aktarıyoruz, buyursunlar...

Malzemeler

Sivri biber

Kırmızı biber

250 gram taze fasulye

Salatalık

Yeşil domates

1 adet limon

Yarım su bardağı nohut

Yarım su bardağı sarımsak

5 su bardağı üzüm sirkesi

2 çorba kaşığı limon tozu

2 litre su

Yarım su bardağı salamura tuz

Nasıl yapılır?

Tüm malzemeleri yıkayın.

Biberlerin uç kısımlarından çok az miktarda kesin. Böylelikle iç kısımlarına turşu suyunu girmesini sağlayacaksınız.

Salatalıkların üzerine minik delikler açın.

Taze fasulyeyi dilerseniz birkaç parçaya ayırabilirsiniz.

Limonu da diimledikten sonra turşu malzemeleriniz hazır bir hale gelecektir.

Turşu kavanozunun içine nohutları koyun.

Karışık olarak malzemeleri yerleştirin. Bu aşamada sarımsakları da soyup malzemelerle karıştırın.

Limon dilimlerini de kavanozun kenarlarına yerleştirin.

Turşu suyu malzemelerinin hepsini derin bir kapta karıştırın.

Turşu kavanozunun içine yavaşta suyu boşaltın.

Kavanozun kapağını sıkıca kapatın.

Turşu kabını karanlık ve serin bir yerde 5 gün bekletin. Her gün kontrol ederek kavanozu ters çevirmeyi unutmayın.

Beş gün sonra yaz turşunuz hazır olacak. Afiyet olsun.



