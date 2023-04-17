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Küvette üstsüz poz vermişti! Hadise dekoltesiyle nefes kesti

17.04.2023 00:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet Dinçerler ile ayrılığı uzun süre gündemde kalan Hadise yeni şarkısı ile sevenleriyle buluştu. Feryat isimli parçanın çıkacağı tarihi küvette üstsüz poz vererek duyuran güzel şarkıcı yine sınırları zorladı. Ünlü isim dantelden elbise giyip iç çamaşırlı poz verdi.

Küvette üstsüz poz vermişti! Hadise dekoltesiyle nefes kesti

Şarkıları ve güzelliği ile gündemden düşmeyen Hadise sosyal medya hesabından cesur paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Instagram hesabını aktif olarak kullanan ünlü şarkıcı iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Tamamen dantelden elbise giyen Hadise içerisine sadece iç çamaşırı giydi. Düzgün fiziği ile de çok beğenilen şarkıcının Feryat imajı sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.

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Bazı kullanıcılar “Ateş aldı buralar”, “Gerçekten Hadise”, “Çok güzel” gibi olumlu yorumlar yaparken, bazı kullanıcılar ise “Tarzına yakışmamış”, “Ne yapsa olmuyor” gibi olumsuz yorumlarda bulundular.

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Yeni şarkısı Feryat için Utku Kemal yönetmenliğinde kamera karşısına geçen Hadise'nin şarkı kapağındaki küvet pozu çok konuşulmuştu.

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Hadise mehmet dinçer ünlü şarkıcı

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