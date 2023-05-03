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  4. Küvette üstsüz poz vermişti! Hadise derin göğüs dekoltesiyle nefes kesti

Küvette üstsüz poz vermişti! Hadise derin göğüs dekoltesiyle nefes kesti

03.05.2023 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde sosyal medyadaki iddialı ve cesur pozları ile gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Hadise yine sınırlarını zorladı. Küvet pozları çok konuşulan Hadise bu defa derin göğüs dekoltesiyle nefes kesti.

Küvette üstsüz poz vermişti! Hadise derin göğüs dekoltesiyle nefes kesti

O Ses Türkiye Rap yarışmasıyla ekrana dönmeye hazırlanan Hadise yeni şarkıcı Feryat'ın klibi için verdiği üstsüz pozlarla çok konuşulmuştu. Apar topar evlenip olaylı şekilde ayrılan Hadise son dönemde hem aşk hayatı hem de paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.

37 yaşındaki ünlü şarkıcı yine sınırlarını zorladı ve vücudu saran elbisesiyle pozlar verdi. Hadise'nin göğüs dekolteli pozu ise olay oldu. Derin göğüs dekoltesi sosyal medyada çok konuşuldu.

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Hadise Açıkgöz, 22 Ekim 1985 yılında Belçika'nın Anvers şehrinde dünyaya geldi.

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Aslen Sivaslı olan şarkıcı 37 yaşındadır. Babası Hasan Açıkgöz, annesi ise Gülnihal Açıkgöz'dür. Derya, Hülya ve Murat adında üç kardeşi vardır.

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Hadise, Belçika'da bulunan Provinciale Hogeschool Limburg Yüksekokulu'nda ekonomi ve çağdaş dilleri bölümünden mezun oldu.

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18 yaşındayken Belçika'da düzenlenen bir yarışmaya katıldı ve albüm çıkardı.

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Hadise ve iş insanı Mehmet Dinçerler, Mayıs 2022'de aile arasında düzenlenen sade bir törenle dünyaevine girmişti. Ancak ikilinin mutluluğu kısa sürdü ve 5 ayda olaylı bir şekilde boşandılar.

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